Tři lidské životy, další dva zranění v nemocnici. Takový je výsledek tragické nehody ze čtvrtka 16. dubna dopoledne u Tuchlova na silnici z Bíliny do Teplic. Nákladní auto se štěrkem narazilo do dvou stojících aut firmy, která tu prováděla údržbářské práce. Přitom srazilo několik dělníků, kteří zrovna v daném místě pracovali. Na místě zasahovalo více sanitek, hasiči a přiletěl i vrtulník záchranné služby. Silnice zůstala několik hodin uzavřená. Dále si přečtete nejen podrobnosti o této nehodě, ale také o dalších tragických na Teplicku, zejména v tomto místě.

Původní informace z místa nehody hovořily o jednom mrtvém a třech vážně zraněných. Později záchranáři počet mrtvých upřesnili. "Tři osoby bohužel svým zraněním podlehly. Jedna osoba utrpěla smrtelná zranění, zemřela hned na místě. Další dvě osoby s velmi vážnými zraněními záchranáři resuscitovali, i přes veškerou jejich snahu se jim to bohužel nepodařilo. Jedna osoba má středně vážné zranění a byla transportována do nemocnice," řekl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Sanitka převezla do nemocnice později také řidiče kamionu, který byl v traumatickém šoku.

K nehodě došlo přibližně 500 metrů za přemostěním u odboček na Ohníč a Zabrušany. Policisté dopravu z hlavního tahu z Bíliny na Teplice několik hodin odkláněli po vedlejších silnicích. Tahač s nákladem pracovní dodávku nárazem zcela sešrotoval. Poničil i další pracovní auto, které tam v tu dobu bylo.

Počet mrtvých v průběhu dne potvrdil také mluvčí teplické policie Daniel Vítek. K tomu, jak se to stalo, se nevyjádřil s odkazem na průběh vyšetřování. Dostupné dopravní informační portály krátce po nehodě uvedly, že se střetl kamion s vozidlem pracovní údržby.

Jak k tomu na místě přesně došlo, zveřejnila policie až druhý den po nehodě. "Na úrovni obce Pňovičky, kde byl kvůli pracím na silnici sveden ve směru od Bíliny provoz do pravého jízdního pruhu, vjel řidič nákladního vozidla z dosud nezjištěné příčiny do levého. Tam se pohybovali pracovníci, kteří opravovali svodidla. Došlo ke střetu se čtyřmi osobami, následně řidič kamionu narazil do odstavené dodávky a dalšího nákladního auta," uvedl Daniel Vítek. I tak zůstává nehoda stále v šetření.

V letošním roce to je už třetí tragická nehoda v okrese. V únoru zemřel člověk poté, kdy v klesání z Přítkova do Proboštova narazil ve velké rychlosti do stromu. Policie v tomto případě pracuje i s verzí sebevraždy. Ve čtvrtek 9. dubna zemřel motorkář po střetu s osobním autem na silnici mezi Osekem a Hájem.

Silnice u Tuchlova, na které ve čtvrtek 16. dubna vyhasly tři lidské životy, je rovná a řidiče láká k vyšší než 90kilometrové rychlosti. V každém směru jsou dva pruhy. Oba směry oddělují svodidla. Policejní statistiky tu evidují další tragickou nehodu. Mrtvými ale nebyli lidi, nýbrž prasata. V roce 2004 tu v ranní mlze řidič Oplem smetl desetičlennou prasečí rodinku, která se tu snažila přeběhnout silnici z jednoho pole na druhé. Tři prasata zůstala ležet bez života hned po nehodě, další čtyři museli myslivci následně utratit.

Obecně k nehodám

"Nejvíce bourají řidiči, kteří mají deset až dvacet let praxe. Je to logické. Myslí si, že už umí řídit, a nejsou tak ostražití. Věkově je to skupina dvacet až padesát let, ale to je i díky tomu, že v této kategorii je nejvíce řidičů, takže to je trochu zavádějící. Lidé zbytečně spěchají, ale je potřeba si uvědomit, že nic neuspěchají," uvedla v nedávném rozhovoru pro Deník policistka Dana Čírtková. Podle ní je potřeba vrátit na silnici disciplínu.

K bezohledným řidičům na silnicích (bez odkazu na aktuální případ, který zůstává v šetření a nelze dělat ještě nějaké závěry), lze obecně říci, že na člověka, který svou nepozornou jízdou zaviní nehodu, při které usmrtí nebo vážně zraní druhého, často nahlížíme jako na vraha. Dokonce i soud může dojít k tomuto závěru – příkladem z praxe třeba Německo. Letos v březnu potvrdil zemský soud v Berlíně doživotní vězení za vraždu pro dva mladé muže ve věku 20 a 27 let, kteří 1. února 2016 závodili na rušné berlínské třídě, projížděli křižovatky na červenou až do chvíle, kdy ve stosedmdesátikilometrové rychlosti smetli auto vyjíždějící na zelenou. Jeho řidič byl na místě mrtev.

Z psychologického hlediska je řízení pro lidskou psychiku poměrně náročnou činností, při které se zřetelně projevují osobnostní rysy člověka. V textu shrnujícím dlouholetý výzkum příčin dopravních nehod dopravní psycholog Karel Havlík například uvádí, že věk, pohlaví i motoristická praxe se ukazují spíše jako podružnější. „Stupeň odpovědnosti především závisí na osobnosti a z ní odvozené role řidiče. Každá role spojená s určitou činností vyžaduje specifický soubor vlastností, schopností a dovedností. Z osobnostních vlastností stojí u řidiče v popředí vyrovnaná struktura, emotivní stabilita, přizpůsobivost, sebeovládání, přiměřená sebedůvěra, stresová odolnost, svědomitost a spolehlivost,“ píše Havlík.

