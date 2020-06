Obrovskou vlnu nevole mezi místními i lidmi z okolí vyvolává člověk, který za týden záměrně otrávil ve Višňové už čtyři psy. Případem se zabývá policie.

Pes. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Smutek zavládl ve čtyřech rodinách ve Višňové. Někdo v městysi nejspíš úmyslně tráví psy. Proč? To v tuto chvíli nechápe nikdo. Bez své mladé fenky německého ovčáka jsou tak například Adámkovi. „Bessy měla rok a půl. Pořídili jsme ji s papíry a chtěli jsme ji mít jako chovnou. Věnovali jsme se jí denně. Plánovali jsme, že si psa pořídíme, až doděláme barák. To se nám podařilo a teď se stalo tohle. Nikdo to nechápeme,“ svěřil se otec čtyřčlenné rodiny Jiří Adámek.