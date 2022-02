První stavení, kde se dá tušit život, je autoservis, kousek od úřadu. Provozuje ho mladý automechanik Lukáš Slanař. „Je to pravda, že se u nás koronavirus zatím neobjevil. Aspoň podle oficiálních čísel,“ říká a dodává na vysvětlenou: „Zřejmě je to tím, že u nás bydlí většinou důchodci nad sedmdesát. Jsou doma. Nákupy jim doveze pojízdná prodejna. Teď, když se začalo očkovat, jsou myslím očkovaní všichni. Já také, brzy půjdu na tří dávku,“ upřesňuje.

Jedním dechem dodává, že koronavirus za celou dobu neměl on ani jeho rodina. Přesto, že jeho děti jezdí do školy, kde se potkávají s ostatními dětmi a dospělými, nic si domů nepřinesly. „Každé pondělí je ve škole testují. Čekám, kdy nám zavolají, přijeďte si pro děti, jsou pozitivní, a zatím nic,“ konstatuje.

Ovšem, jak vzápětí s úsměvem přizná, moc nevěří tomu, že by se zrovna Sloupnu nákaza skutečně vyhnula obloukem. „Spíš je možné, že už tady někdo koronavirus měl. Úplně bez příznaků. Nebo měl jen rýmu, bylo mu trochu špatně. Zůstal pár dní v posteli, nemoc vyležel a na testy nešel,“ pokrčí rameny.

Obec Sloupno

Rozloha: necelé 2 km2

Počet obyvatel: 38

bez místních částí, asi sedm kilometrů od Chotěboře

Najít někoho dalšího, kdo by slova mladého automechanika potvrdil, je oříšek. Vesnice vypadá jako vylidněná. Na zvonění u vrat nikdo z domků nevychází. Až v polovině vsi u jednoho stavení kráčí starší paní přes dvorek směrem ke kůlně. Hlasitě ji ujišťujeme, že nejsme podomní prodejci, sekta, ani obchodníci s energií.

Když zjistí, že mluví s novinářem, dá se do smíchu. „Tady opravdu nikdo koronavirus nemá. Já jsem třikrát očkovaná,“ zdůrazní hrdě a představí se jako Ludmila Poulová. Potvrdí i to, že ve Sloupně není zrovna bouřlivý společenský život, kde by se mohla nákaza přenášet. „Není tady prodejna, není tady hospoda. Já jsem vdova. Moje sousedky také. Na nějaké výlety za zábavou nás neužije. Už na to nemáme roky, jsme doma,“ poznamená a jde po svém.

Zdržují se doma a nikam nechodí

Zdeňka Bohuňková bydlí na okraji vesnice, krmí slepice a na cizí návštěvy zřejmě není zvyklá. Do Sloupna přijede v sezoně jen pár chalupářů. „Nic nekupujeme,“ brání se, ale po ujištění, že jí nechceme nic prodat, ale naopak chceme znát zázračný recept na to, jak se celá vesnice může tak dlouho vyhýbat koronaviru, se tváří pobaveně. „Nikam nechodíme. Já jedu jednou za pět neděl k doktorovi na kontrolu a hned zpátky. Ani po obchodech se netoulám. Nákupy z města mi vozí dcera. U nás bydlí hlavně staří a ti se většinou drží doma. Nenapadne je někam jezdit na výlety,“ dodává a jde se věnovat slepicím.

Teorii o tom, že nejlépe se dá koronaviru zřejmě vyhnout izolací, potvrdil starosta Sloupna Jaroslav Slanař. „Jsme maličká obec. Většina jsou důchodci, zbytek chalupáři. Ti, když přijedou na chatu, zdržují se doma a nikam nechodí. Navíc počasí nám přeje, aby se lidé nesrocovali,“ dodal.