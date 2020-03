Nařídit karanténu přitom rodině ještě v týdnu, když panika vypukla, nikdo nemohl. „Věc se vyhrotila v průběhu týdne. Řešila jsem ji i s oběma ředitelkami. Rodina je stále ještě v zahraničí. Vrací se až zítra a já předpokládám, že budou rodiče zodpovědní a uposlechnou doporučení ministerstva,“ uvedla v pátek v poledne hrušecká starostka Jana Filipovičová.

Někteří místní dokonce starostku kontaktovali a žádali o podporu. Vzniknout měla dokonce i petice.

Příspěvek údajně sepsali kolektivně rodiče dětí z hrušecké školy a školky. Podle něj jde o celkem tři děti – dvě školou povinné a jedno předškolní. „Většina rodičů si přeje, aby rodina, a především děti, zůstala po příjezdu doma a dle doporučení ministerstva dodržela čtrnáctidenní karanténu, což rodina ale výslovně odmítá a plánuje poslat děti do školy a školky hned v pondělí, tedy dva dny po příjezdu. Tuto situaci řeší už jak rodiče, kteří se bouří, tak pedagogové, kteří rodičům zaslali email s doporučením. Bez úspěchu, rodina bere karanténu s výsměchem,“ stálo v příspěvku.

Jeho autoři píší, že informaci nahlásili již i krajské hygienické stanici. „Sepsali jsme petici k podpisu, která leží ve školce a bude i ve škole, aby rodina věděla, že jde o preventivní opatření, o které opravdu stojí řada rodičů,“ uvedli v dopise někteří Hrušečtí.

Na zprávu reagovaly na facebooku desítky lidí. „Zachovejte paniku a hysterii. Kolik z vás rodičů dalo vědomě nachlazené dítě do školy či školky, jen aby mohlo jít bezohledně do práce nebo podnikat. Každý… A pak si někteří dovolí klást podmínky a psát petice. Ještě by se měli shromáždit před školou či školkou a nejlépe s vidlemi, aby jim zabránili ve vstupu. Případně je pro jistotu upálit na hranici,“ napsal například Jirka Pomajbík.

Znepokojení vyjádřila naopak Gabriela Ilkovičová. „Nechápu, jak to může někdo takto zlehčovat. Taky nepanikařím, nedělám si zásoby jako blázen, ale taky mám trochu soudnosti, a kdybych snad přijela z ohniska nákazy, byla bych zodpovědná a karanténu dodržela. Proč to podceňovat, a nedej bože to šířit dál?“ zmínila žena.

Obavy utnulo až ministrstvo zdravotnictví. To od soboty 7. března nařídilo všem Čechům, kteří se vrátí z Itálie, povinnou čtrnáctidenní karanténu. Zároveň musejí telefonicky kontaktovat svého lékaře.

Z obav z šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid-19, rozhodly Veletrhy Brno o přesunutí termínu Mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2020. Kotat se měl v termínu od 13. do 15. března. "Vystavovatelé mají obavu z návštěvnosti. Náhradní termín upřesníme v nejbližších dnech," zdůvodnila mluvčí brněnských veletrhů Markéta Kamenická.