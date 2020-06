Minulý čtvrtek dokonce na popud opozičních ODS a ANO o problému Smetanova nábřeží diskutovali na mimořádné schůzce pražští zastupitelé. Jenže podobně jako při předchozím vypjatém jednání, které se protáhlo do noci, ani teď po dvouhodinové debatě žádné usnesení nepřijali.

Zástupci radnic městských částí za ODS vyzvali primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a další členy koalice, kam patří ještě Praha sobě a Spojené síly (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), aby „nerozhodovali o nás bez nás“. Čtvrečtní debata na zastupitelstvu byla i díky naštvaným občanským demokratům bouřlivá. Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) však většinu útoků z opozičních lavic ustál.

Radní Scheinherr popřel tvrzení, že se vyhýbá jednání. „Jednám s každým, kdo mě o to požádá,“ řekl. Na dotaz zastupitelky a radní centrální městské části Jaroslavy Janderové (ODS) potvrdil, že magistrátní odbor dopravy a Technická správa komunikací (TSK) prověřují plán uzavření průjezdu na obou stranách Vltavy. Současné kroky vyvolávající tolik emocí navíc jsou podle Scheinherra jen plněním předchozích dokumentů přijatých zastupitelstvem hlavního města či Prahy 1.

Plán magistrátu: dřevěná podlaha, markýzy i koncerty na pódiu

„Uzavřený jízdní pruh na Smetanově nábřeží pomohl tramvajím a autům neuškodil,“ řekl Scheinherr už dříve. Nyní zopakoval, že současné opatření realizované od Národního divadla směrem ke Karlovu mostu na dopravu v centru Prahy vliv nemělo.

Ještě před čtvrteční mimořádnou schůzí však média zveřejnila plán, který připravila městská společnost Trade Centre Praha (ve správě má například náplavky). Návrh počítá s kulturním programem, uzavřenou vozovku a prostor mezi chodníkem a tramvajovým ostrůvkem by měla pokrýt dřevěná podlaha. Zahrádky jednotlivých podniků mají být sjednoceny a zakrýt je má markýza. Za zastávkou se plánuje pódium a stánky s občerstvením. Přilehlý Park Národního probuzení má sloužit k diskuzím, přednáškám, workshopům i koncertům živé hudby. Program by však měl končit nejpozději ve 20:00, aby nerušil rezidenty.

„Každý nepovedený experiment jednou končí!“ radoval se starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN/My, co tady žijeme), když s náměstkem Scheinherrem s pompou a úsměvy na tvářích odstraňovali betonové zátarasy a oznámili dohodu na změně dopravního režimu. Od minulého týdne totiž mohou přes Smetanovo nábřeží v noci projíždět motoristé, přes den je vjezd povolen pouze cyklistům a městské hromadné dopravě. Jenže o dalším magistrátním nápadu se Hejma podle vlastních slov dozvěděl až z médií. „Pojďme to tam zklidnit, a ne udělat tam cirkus, pouť, to my tam nechceme,“ uvedl starosta.

Hřib se Scheihnerrem chtěli rozproudit diskuzi

Podobně se vyjádřil i radní pro dopravu Richard Bureš (ODS), podle něhož je dopravu v centru třeba regulovat, ale opatřeními daleko od historické části města. Nové vedení Prahy 1 i magistrátní opozice totiž argumentuje, že před zákazem tranzitní dopravy či zavedením mýta je potřeba dokončit vnitřní i vnější okruh metropole.

Primátor Hřib, který páteční (tedy den po bezvýsledném jednání) facebookovou fotkou venkovního posezení část veřejnosti vyprovokoval k ostrým reakcím, však připomíná, že uzavřené Smetanovo nábřeží pro auta sliboval po otevření tunelu Blanka i jeho předchůdce a současný opoziční zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS).

Nyní chtěl Hřib se Scheinherrem pouze „rozproudit diskuzi o budoucnosti“. Primátor k tomu napsal: „Pravdou je, že Smetanovo nábřeží mělo být uzavřeno pro průjezd autům už dávno, jen k tomu zatím nikdo nenašel odvahu.“ Hřib navíc zdůraznil, že se jedná o dočasné řešení – byť má vydržet do konce září – a první krok ke zklidnění Smetanova nábřeží. „Věřím, že se na dlouhodobém řešení nakonec shodneme i s městskou částí a koaličními partnery,“ dodal pirátský primátor.

Hřib v České televizi debatoval o této kauze s exprimátorem Svobodou. „To není diskuse, to je anarchistický čin. Praha si takovéto věci nezaslouží, je to velmi riskantní. Tento pokus je nesprávný,“ uvedl opoziční politik v pořadu Události, komentáře. Podle informací Pražského deníku má být toto téma v pondělí řešeno mezi radními centrální městské části a pravděpodobně se o stometrovém úseku na nábřeží bude mluvit i na úterním zastupitelstvu Prahy 1.

Mezitím na internetu lze o Smetanově nábřeží dohledat spousty příspěvků. Vybíráme ty slušnější: bizár na druhou, šaškárna, strašné, hovadina. V jedné z twitterových diskuzí vyvolala vtipné reakce aktuální fotografie, která se vysmívá slibované zeleni – tedy řešení se stromky v květináči oddělující hosty kaváren a restaurací od projíždějících tramvají.

Tak třeba fiktivní diskuze dvou partnerů z Prahy:

– „Drahá, šel bych se projít do přírody.“

– „A chceš do Stromovky, nebo na Smetanovo nábřeží?“