Jen několik hodin po tragédii vyjížděli policisté do sousední Unhoště, kde před základní školou srazilo auto osmileté dítě. Jak potvrdila mluvčí záchranky Petra Homolová, zranění nebyla vážná, dítě utrpělo jen drobné oděrky a po prohlédnutí záchranáři z Hostivice bylo ponecháno na místě. Převoz do nemocnice nebyl nutný.

Čtrnáctiletý chlapec byl v úterý v noci nalezen bez známek života v lesním porostu Na Štokách nedaleko Unhoště. Hoch byl střelen do hlavy. Na místo vyjeli záchranáři, policisté i kriminálka. Podle mluvčí středočeských záchranářů Petry Homolové již nebylo chlapci pomoci a přivolaný lékař konstatoval smrt. Na místo dorazil i koroner.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.