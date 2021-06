Třicet let od Slunce, seno. Zdeněk Troška ukázal, co je v Hošticích nového

/FOTOGALERIE, ANKETA/ Hoštice u Volyně na Strakonicku proslavila filmová trilogie Zdeňka Trošky. Poslední díl by letos oslavil 30. výročí od premiéry. Co se za tu dobu v malebném jihočeské vesničce změnilo? To prozradil sám oblíbený režisér.

Velebnosti, já bych se na to nejradši vyprdla; a další hlášky všichni dobře znají z filmových grotesek režiséra Zdeňka Trošky. Provedl nás Hošticemi a ukázal, co se změnilo. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová