Ze zajetých kolejí byli všichni ze dne na den vhozeni do neznámých vod a výuka malých dětí i studentů závisí nyní nejvíce na jejich počítačové gramotnosti a nápaditosti. Ze všech stran se ozývají rozlícení rodiče, kteří si stěžují, že jejich potomci dostávají hromadu úkolů a vůbec nevědí, co s nimi mají dělat. Rodiče se proto často místo hraní si dětmi sami učí danou školní látku, aby ji mohli svým ratolestem správně vysvětlit.

Elegantní řešení problému našla v těchto dnech Babeta Kvapilová - učitelka matematiky Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno, která je sama zároveň ještě studentkou MATFYZu.

Nechtěla se smířit s představou, že by studenti vypadli z výuky, protože zvlášť pro ty, kteří jsou v maturitním nebo předmaturitním ročníku, by byla dlouhá přestávka do maturity a přijímacích zkoušek na vysokých školách nenapravitelná. „Nejprve jsem tvořila prezentace s komentářem, ale studenti se na mě obraceli s dotazy a prosbou, zda bych nemohla svůj výklad přenášet on-line. Přenos on-line videa velmi závisí na kvalitě připojení. Studenti kolikrát vůbec nevidí, co na papíře nebo tabuli je. Proto jsme hledali jiné možnosti. Ve virtuální škole jsou všichni studenti zařazeni do svých tříd, dokonce jsou zařazeni i do skupin, které využívají třeba pro výuku jazyků,“ popsala učitelka Kvapilová.

Školní server

S řešením nakonec přišel student třetího ročníku oboru IT, David Fišer. Vytvořil server v programu Discord, který je vlastně virtuální školou. A jak přišel na nápad vytvořit školní server? „Když jsem na starém serveru zjistil, jak se dá využít anonymita k rádoby vtipům, dospěl jsem k závěru, že bych dokázal ukočírovat chování žáků a vniknutí nechtěných hostů. Začal jsem jednat. Nápad o vylepšení jsem navrhl profesorce Kvapilové. Oslovil jsem i kamaráda Matěje Křenka, se kterým jsme sehraná dvojka. Jeden vlastní server už máme, ale rozhodli jsme se udělat něco většího, lepšího a hlavně využitelnějšího. Rozdělili jsme si práci a po pár hodinách byl projekt hotov. Nadále pomáháme učitelům se serverem, spravujeme ho jako administrátoři a pravidelně server rozšiřujeme,“ popsal vývoj serveru David.

Ještě není zdaleka hotové vše, co by si studenti představovali. Server má ohromné využití a potenciál, ale potřeba je spolupráce na obou stranách. Bez učitelů, kteří budou přednášet a využívat možnosti naplno, ale i žáků, kteří budou dodržovat daná pravidla, by byl server k ničemu. „Při snaze na obou stranách může tato výuka plně nahradit plnohodnotnou hodinu. Zvlášť v matematice mi čtení prezentací vyřešených příkladů nestačí. Při této výuce se mohu kdykoli zeptat učitele, proč zvolil zrovna tento postup. V budoucnu bych chtěl na server přidat celou školu a postupně vysvětlit práci učitelům. Pokud by měli zájem i jiné školy, rádi jim servery zřídíme,“ dodal student David Fišer.

A jak server funguje?

Učitel se může do školy přihlásit, vybere si třídu, připojí se do ní a zahájí výuku on-line. „Já osobně přenáším svoji obrazovku a k tomu výklad. Přenosem obrazovky vyřeším problém s připojením a zároveň mohu používat aplikace, které používám v normálních hodinách a škola je pro nás zakoupila nebo jsou zdarma. Používáme Umíme matiku, Geogebru, Moodle a Math4U. Pro psaní příkladů využívám LateX, program pro sazbu textu, protože pro psaní rovnic je nejpřehlednější,“ popsala učitelka Babeta Kvapilová.

Zapojit se chtějí i další kantoři

On-line výuka probíhá každý den, zatím pro matematiku, programování a fyziku od tří kantorů. „Oslovili mě kolegyně matikářky, že by s touto výukou chtěly začít a já jim nyní ukazuji, jak na to. Doufám, že se hodiny rozšíří, zejména na profilové předměty jako je český a anglický jazyk,“ uzavřela učitelka matematiky.

Středoškolská učitelka Babeta Kvapilová (25) je vdaná a je studentkou posledního ročníku Matematicko-fyzikální fakulty UK obor Matematika a deskriptivní geometrie. Na SPŠ a VOŠ Kladno učí 3 roky, snaží se aplikovat informační technologie i do výuky matematiky. Je ráda, že ji škola velmi podporuje v inovaci výukových metod. Pro studenty se tím stává výuka zábavnější a nijak neztrácí na kvalitě (doloženo srovnávacími testy).