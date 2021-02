Dva skialpinisté z Trutnova ve věku 40 a 17 let, v pondělí po poledni strhli lavinu dlouhou 400-500 metrů, která sjela od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole a mladšího z nich pohřbila. "Přímo na svahu zahájili záchranáři rozšířenou resuscitaci sedmnáctiletého skialpinisty. V jejím průběhu ale zasahující lékař zjistil, že mladý muž v lavině utrpěl zranění neslučitelná se životem a veškeré pokusy o obnovu jeho srdeční akce byly neúspěšné," konstatoval Ivo Novák, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Muži se pohybovali v zakázaném území. Na místo tragické události vyrazili také kriminalisté včetně kriminalistického technika. Na místě vyloučili cizí zavinění a nařídili zdravotní pitvu. V Krkonoších platil v pondělí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice.

Starší muž nebyl masou sněhu zcela zasypán a podařilo se mu kontaktovat linku 155 Královéhradeckého kraje. "Ti pak ihned kontaktovali nás a my jsme do velmi obtížného terénu ihned vyslali naše záchranáře z Pece pod Sněžkou. Vzhledem k situaci jsme do akce vyslali i další kolegy z jiných krkonošských stanic," přiblížil zásah náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Muž byl po pádu laviny zmatený, záchranáři od něj zpočátku získávali nejasné informace.

Jakmile se záchranáři dostali na místo, zjistili, že starší z obou skialpinistů se dokázal částečně z laviny vyprostit. "Mezitím jsme získali informaci, že s ním byl další skialpinista. Naši členové začali bez zaváhání hledat pomocí lavinových vyhledávačů. Zdravotnická záchranná služba také na místo vyslala dva vrtulníky leteckých záchranářů. Jeden z nich transportoval prvního muže," řekl náčelník Jirsa.

Po přibližně pěti minutách pátrání nalezli pod sněhem záchranáři i mladšího skialpinistu. "Vrtulník mezitím vysadil lékaře a ten ihned začal s pokusem obnovit chlapci životní funkce. Bohužel po nějaké době byl nucen konstatovat smrt," doplnil Pavel Jirsa. Skialpinisté strhli lavinu dlouhou 400-500 metrů, která měla v odtrhové části délku zhruba 60 metrů a výšku 0,5 - 1,5 metru.

Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista. Před ním lavina v Krkonoších zabila na konci prosince 2008 šestatřicetiletou skialpinistku, kterou sníh zasypal v takzvané Červinkově muldě.

Po vrcholcích Krkonoš se pohyboval v pondělí ráno trutnovský fotograf Miloš Šálek, který tam pořizoval záběry zasněžených Krkonoš. Bylo to jen pár hodin před pádem laviny. Podle něj bylo patrné, že terén na hřebenech hor je velmi zledovatělý a nebezpečný. "Stopy po lyžích byly vidět na více místech, na Sněžce, Studniční i Luční hoře. Ti lidé se toho nebojí, ale je to velmi riskantní a nebezpečné, pokud pominu, že je to v těchto lokalitách ještě k tomu zakázané. Docela mě zarazilo, že jsem dokonce viděl stopy po lyžích z vyhlídky na Sněžce, ze které někdo sjížděl přímo střemhlav dolů," popsal pondělní situaci Miloš Šálek.

O riziku skialpinistických túr mluvil před týdnem v rozhovoru pro Deník náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. "Velké riziko podstupují především ti skialpinisté, kteří terén neznají. Záleží především na podmínkách a stupni lavinového nebezpečí, který ukazuje, jak vysoké je riziko. Je to na každém, jak zváží svoje schopnosti pohybu v terénu. Nicméně pohyb ve volném terénu návštěvní řád Krkonošského národního parku zakazuje, povolený je pouze pohyb po skialpinistických trasách, které jsou uvedené na webu Správy KRNAP, pouze s lavinovou výbavou," řekl Pavel Jirsa.

Podle ranních informací Horské služby je na hřebenech Krkonoš 80 - 130 centimetrů sněhu. Platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. "Mohou se vyskytnou laviny deskové z nestabilních vrstev hranatého sněhu ve všech expozicích. V polohách nad 1200 metrů nad mořem, jihovýchodních a jihozápadních expozicích se mohou vyskytnout laviny deskové z převátého sněhu," upozornil při ranním hlášení Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

"Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl.

"Za poslední sněžení napadlo 40 centimetrů nového sněhu. Poslední tři dny vál silný nárazový vítr od severu. Více sněhu je uloženo na závětrných svazích, žlabech a v odtrhových zónách. Sníh napadl na ledovou krustu. V sněhové pokrývce se začínají vytvářet hranaté krystaly nad i pod krustou. Sněhové profily vykazují slabou až střední stabilitu. V pásmu lesa je sníh prachový.