Policisté přijali oznámení o rvačce a střelbě ve čtvrtek 11. února po desáté hodině večer.

Na místo hned vyrazili policisté z pohotovostního a eskortního oddělení. Podezřelého muže odzbrojili a zadrželi po pouhých 16 minutách od nahlášení konfliktu na tísňovou linku. Rychlý zákrok se obešel bez zranění zadrženého či zasahujících policistů.

„Podle prvotních informací se pětačtyřicetiletý muž po požití alkoholu pohádal se čtyřiadvacetiletým synem své přítelkyně. Spor, odehrávající se na ulici, přerostl ve fyzickou potyčku, kterou starší z mužů zakončil střelbou na mladšího muže. Ten i přes rychlý příjezd záchranné služby a poskytnutou první pomoc na následky zranění zemřel,“ řekl k tragickému případu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Kriminalisté pak ohledali místo činu a zajistili stopy. Zadržený pětačtyřicetiletý muž byl držitelem zbrojního průkazu, střílel z legálně držené krátké střelné zbraně.

„Za motivem útoku zřejmě stál osobní spor mezi muži. Bližší okolnosti budou předmětem dalšího vyšetřování.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal obviněného do vazební věznice,“ dodal Libor Hejtman s tím, že muž nebyl v minulosti trestně stíhán. Za vraždu mu hrozí deset až osmnáct let vězení.