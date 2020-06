Studie nové podoby city logistiky, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), zahrnuje například vznik městských dep, využití nákladních kol nebo změnu parkování pro zásobovací auta. Doporučení budou rozpracovávat odbory magistrátu a městské firmy. Podle výsledků této studie má město fungovat několik let.

„Metropole potřebuje nejen kvalitní veřejná prostranství, ale i moderní systém zásobování. Díky studii máme šanci zásobování ve městě ovlivnit a zlepšit tak podmínky pro obyvatele i zásobovače,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Komplikace s parkováním zásobovacích aut by mohly nově řešit proměnlivé jízdní pruhy. Ty by určitou část dne sloužily výhradně pro zásobování a v ostatních částech dne by byly vyhrazeny pro místní obyvatele. Ještě větší efektivitu si město slibuje od mobilní aplikace, skrze kterou by bylo možné rezervovat parkovací místa na určitý čas.

Je třeba rozvíjet zásobování po vodě a kolejích

„S ohledem na plány a strategie, které počítají se snižováním počtu aut ve městě, je tato studie klíčová,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). V historickém centru by se mělo zásobování auty částečně vyměnit za ekologičtější variantu. „Jde o elektrické dodávky. Zároveň je potřeba hledat možnosti rozvoje zásobování po vodě a kolejích,“ doplnil Scheinherr.

Jako příklad dal chystané stavby nové filharmonie a městského okruhu, během kterých se má stavební materiál vozit po vodě. To platí i pro rekonstrukci Barrandovského mostu.

Do centra by podle studie měli mít povolen vjezd jen rezidenti a zásobování. Toto doporučení by mohlo být doplněno zpoplatněním vjezdu. Jako možná alternativa nákladního auta je ve studii zmíněno nákladní kolo.

Vlečka do spalovny

S tím souvisí i vznik mikrodep, což mají být prostory, kde se zboží překládá z nákladních vozů do kontejnerů a následně na nákladní kola. Za vhodné místo se označuje parkoviště na Těšnově či u křižovatky Bulhar. Město chce k zásobování více využívat i vodní dopravu.

Studie doporučuje podpořit instalaci balíkomatů a zachovat území pro stavbu logistického centra v Malešicích. Tam chce magistrát vybudovat železniční vlečku určenou k přepravě komunálního odpadu do spalovny.

Napojení na železnici bude město podporovat i v případě budování nových logistických a výrobních areálů.