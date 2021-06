Zbožňuje přitom přirozené světlo před západem slunce a přírodu. Jeho záliba ve focení ale začala už ve druhém ročníku na střední škole. „Něco mi tehdy říkalo: kup si foťák! A tak jsem utratil všechny svoje tehdejší úspory z brigád a pořídil si tehdy nejlevnější zrcadlovku na trhu Nikon D3100. Ani už nevím, kolik tenkrát stála, ale bylo to tuším okolo dvaceti tisíc,“ vzpomíná.

Právě před osmi lety začal focením známých, kamarádů a rodiny podobně jako většina začínajících „fotografů“. „Časem se začali ozývat známí známých a tak dále. V té době jsem fotil převážně portréty, rodinné fotky a reportáže zpravidla pro svoje vrstevníky ze studovacích večírků nebo tanečních. Dostal jsem taky pár nabídek na focení svatby, převážně přes známé,“ říká Pech.

Postupně si začal říkat i o nějaké peníze. „Pro studenta je totiž každá koruna dobrá a fotit svatbu za pár tisícovek bylo tehdy pro mě relativně hodně peněz. Když se na to dívám zpětně tak to byl nesmysl - běhat po svatbách se základním foťákem, jedním už skoro rozpadlým objektivem a celkově ne úplně dobrou technikou, nebylo úplně správné. Naštěstí foťák vždycky fungoval a fotky jsem odevzdal, ale dneska už bych si zvlášť na svatby s nedostatečným vybavením netroufl,“ uznává fotograf.

Svatby si vybraly jeho

Zaměřuje se na svatební fotografii. Sám přitom s úsměvem říká, že focení svateb si nikdy sám nevybral, ale spíše si svatby vybraly jeho. „Prostě se na mě začali budoucí novomanželé čím dál častěji obracet, svatební fotografie je přitom dost náročná a zajímavá tím, že kombinuje hodně fotografických žánrů dohromady. Zahrnuje je od portrétů přes reportáž až v uvozovkách po krajinky, a to je potřebovat umět a skloubit v celém svatebním dni dohromady. Nejvíc mě baví sledovat, a hlavně zachytit tu „sladkou“ atmosféru celého dne, zastavit čas a uchovat ty emoce napořád na fotkách,“ vysvětluje Pech.

Zmiňuje, že svatební fotky svoji opravdovou hodnotu získávají až časem, když si je majitelé prohlíží několik let zpětně a mohou to prožít znovu. „Jasně, fotograf může být celkem nákladná položka na svatebním checklistu, ale za dvacet let jsou ty fotky už k nezaplacení,“ usmívá se. Pravou chvíli pro stisknutí spouště vycítí. Ze začátku ale donesl ze svatebního focení násobně víc fotek než nyní. „Měl jsem strach, že mi něco „uteče“ ale s praxí už to prostě poznáte, kdy zmáčknout spoušť. Pořád platí, že každý záběr fotím nejméně třikrát rychle za sebou, protože je škoda přijít o perfektní fotku jen pro to, že někdo zrovna mrknul,“ popisuje svou práci fotograf.

U rodinných fotek a párů je to podle něj úplně to stejné. Navíc si myslí, že fotím dost dynamicky. To pravé pro něj ale je procházka v parku nebo na louce. „Když si navíc vezmete pár fotit na obyčejnou procházku a nic po nich nechcete, tak nejen, že z toho budou opravdu přirozené fotky, ale hlavně se s vámi budou zkrátka bavit, takže focení je potom i tak trochu zážitek. Při domluvě focení tak opravdu často slyším něco jako „No ten můj se strašně nerad fotí“. Největší odměna je pro mě, když z focení odchází klienti s tím, že si to opravdu užili, a to, že odevzdám perfektní fotky, se už pak ode mně tak nějak očekává,“ podotýká Pech.

Ohledně fotografování se ale nebojí prakticky ničeho. Cizí mu nejsou portréty, rodiny, páry i těhotenské foto. Ve všech žánrech si ale drží zmíněný reportážní styl. Klíčová je nestrojenost, přirozenost a pohoda. Důležitá je však otázka vybavení. „Každý fotograf si projde několika fázemi až do chvíle, než zjistí, že umí opravdu fotit a co k tomu opravdu potřebuje. Různé kurzy a návody od prodejců techniky Vás zaručeně přesvědčí, že potřebujete hrozně moc techniky, a hlavně si pořád kupovat další a novější a ani se mnou to nebylo jinak. Asi před třemi lety jsem přešel z profesionálních řad zrcadlovek Nikon na bezrcadlovky Fujifilm a nyní mám svoje dva foťáky, tři objektivy, ale blesk už jsem pár let nepoužil,“ popisuje.

Fotky nedělá foťák ale fotograf

Na techniku tedy není příliš náročný. Nečeká ale, až se něco pokazí, a postupně si všechno obměňuje, aby měl jistotu, že bude všechno fungovat, tak jak má. Začínal přitom se staršími kompakty Canon a Panasonic, které našel doma. „Potom přišla zrcadlovka Nikon D3100 a následně další jako Nikon D600 nebo Nikon D750, to byl mimochodem skvělý foťák, zatímco teď fotím bezdrcadlovkou Fujifilm X-T2. Je to přesně ten foťák co, ho sbalíte sebou do tašky na výlet a nezabere skoro žádné místo a zároveň je přesný v ostření a dělá perfektní fotky. Na svatbě mám dva foťáky, z toho je jeden jako záložní, kdyby se něco stalo, pár objektivů a pořád to sbalím do celkem malé tašky a můžu mít všechno pořád u sebe - po ruce,“ připomíná Pech.

Uživení fotografováním podle něj v dnešní době není snadné. Zároveň ale neříká, že to je skutečně těžké. „Stačí jen dělat to, co Vás baví a zároveň to nejde bez toho. Být fotograf jen pro peníze podle mě nebude ta správná cesta, jak vydělat peníze a prorazit. Kvalitní fotoaparáty se stali celkem dostupným zbožím pro každého, takže rádoby fotografů je pořád víc ale fotky naštěstí ještě pořád nedělá foťák ale fotograf,“ ujasňuje.

Sám říká, že je to pořád řemeslo a buď to člověk umí nebo to prostě jen dělá. „Jak se říká, každé zboží má svého kupce. V Česku nejsou lidé moc zvyklí platit za nehmatatelné věci, jako jsou fotky, hudba, filmy a podobně, ale myslím, že se to postupně začíná obracet k lepšímu. A jak už jsem říkal, dobré fotky svoji opravdovou hodnotu získají až s časem,“ poznamenává fotograf z Vyškova.

Na fotografy podle něj ze začátku tak trochu zapomnělo. „Zakázali se svatby ale focení ne, a když fotografům nikdo nezakázal pracovat, tak nejsou potřeba ani kompenzace ne? Víc, než ušlé zisky mě ale trápí, že není co fotit, a dostávat zprávy jako „svatba se ruší“ namísto „nafotil by jste nám svatbu“ není zrovna veselé,“ dodává s naději na lepší časy Ondřej Pech.