„Všichni jsme zklamaní. V šatně došlo i na slzičky,“ popsal trenér Jaroslav Šilhavý v rozhovoru s novináři. Hlavně ale vypíchl, že samotný postup do čtvrtfinále Eura je úspěch. A rovnou dodejme – poměrně nečekaný.

„To, co se nám podařilo, si zaslouží velkou pochvalu. Jsem na kluky hrdý. Dohráli to až do konce, bojovali a byli úplně vyšťavení,“ řekl hlavní český stratég.

Přesto bylo znát, jak mu v hlavě neustále rotuje velký otazník: nemohli jeho hráči Dány vyřadit? Stačilo se vyvarovat chyb v obraně v prvním poločase, po kterých se soupeř dostal do rozhodujícího dvougólového vedení…

Rozhodčí ovlivnili zápas

„Před prvním gólem si hráči nepředali volného protihráče, nechali ho neobsazeného. Byla to velká chyba,“ kritizoval Šilhavý chování svých svěřenců před úvodní trefou Thomase Delaneyho.

Ještě příkřejší slova však měl pro rozhodčí. První dánský gól totiž padl po rohu, který se ve skutečnosti vůbec neměl kopat. Bránící Ondřej Čelůstka se podle opakovaných záběrů míče směřujícího do zázemí nedotkl.

„Mrzí nás to. Byla to chyba rozhodčích, ale nic si na nich nevezmeme. Možná by se to pak vyvíjelo jinak. Neříkám, že to rozhodlo celý zápas, ale určitě ho to hodně ovlivnilo,“ vrtěl hlavou zklamaný Šilhavý.

Příslib do budoucna

Ve druhém poločase se snažil okysličit ofenzivu českého týmu, ale vyšlo to tak napůl. Patrik Schick sice rychle po změně stran snížil, pak už ale začaly docházet síly. „Kluci to odmakali, ostudu určitě neudělali,“ myslí si trenér.

Otázkou zůstává, zda bylo dobré například jeho rozhodnutí vrátit do sestavy obránce Jana Bořila, když jeho „záskok“ Pavel Kadeřábek byl v osmifinále proti Nizozemsku výborný. Bořila šampionát nezastihl v ideální formě a ani v sobotu nebyl stoprocetní.

Šilhavý se ale netají (a nikdy se netajil) tím, že patří ke konzervativním trenérům a na své vyvolené hráče spoléhá dlouhodobě.

Nic to nemění na to, že Šilhavý a spol. Euro zvládli skvěle. „Teď jsme plni emocí, až se vyspíme, ještě si to podrobně vyhodnotíme. Ale osobně považuji naše vystoupení za úspěch,“ dodal trenér, jehož zároveň těší široký výběr mladých hráčů do budoucna.

Třeba už pro mistrovství světa v Kataru…?