Trenér Jaroslav Šilhavý do sestavy oproti duelu s Nizozemskem vrátil krajního obránce Jana Bořila na úkor Pavla Kadeřábka, naopak uzdravený záložník Vladimír Darida zůstal jen na střídačce. Jinak kouč úspěšnou jedenáctku z Budapešti nechal pohromadě.

V Baku sice během dne panovalo umrtvující vedro, ale Dánové se už po pěti minutách přátelsky postarali o ledovou sprchu pro českou obranu. Prakticky z ničeho vybojovali první roh zápasu (který byl zřejmě odpískán chybně), Jens Stryger Larsen posadil dokonalý centr na hlavu zcela nehlídaného Thomase Delaneyho a Tomáš Vaclík se po míči natahoval marně.

„Chyba v komunikaci,“ přiznal pak Patrik Schick, který byl u dánské úvodní fanfáry.

Ani v následujících minutách nepůsobila česká defenziva příliš žulovým dojmem: nejprve zmatkující Bořil pustil do velké šance Mikkela Damsgaarda (proti němu zasáhli společnými silami Vaclík s Ondřejem Čelůstkou), pak spálil jasnou gólovku Delaney.

Soupeř byl efektivnější v koncovce

Hoši v červených dresech se postupně také osmělovali, v nadějných náznacích se ocitli Schick a pak Petr Ševčík, ten však pálil hodně nepřesně. V 22. minutě se do dánské šestnáctky vřítil Tomáš Holeš, jehož pokus z ostrého úhlu zlikvidoval Kasper Schmeichel. I české standardky opakovaně znamenaly nebezpečí.

S blížící se přestávkou česká převaha rostla, Dáni ovšem několikrát vyrazili do hrozivě vyhlížejících brejků. Dvakrát to bylo bez gólového vyústění, zásoba štěstí však národnímu týmu vypršela v 42. minutě. Po straně se rozběhl Joakim Mæhle, přesně nacentroval a Kasper Dolberg zblízka bez potíží zakončil.

První poločas tedy skončil tak, jak začal – už zmíněnou studenou sprchou pro tuzemské postupové naděje. Kompaktnost české obrany se bohužel ani zdaleka nerovnala osmifinálovému výkonu proti Nizozemsku, čehož rychlí a důrazní Dáni ochotně využili.

Dva Češi s ovázanou hlavou

Čechům nezbývalo než se po změně stran vrhnout do útoku a také tak učinili: hned v první minutě druhého poločasu to zkoušeli střídající Michael Krmenčík a po něm Barák. S jejich střelami si Schmeichel ještě poradil, v 48. minutě už ale lovil balon ze sítě.

Nepostaral se o to nikdo jiný než Schick, ke kterému se na značce pokutového kopu dostal centr Vladimíra Coufala a on z prvního doteku posunul neposednou mičudu mimo dosah dánského brankáře. Český snajpr vstřelil už svůj pátý gól na šampionátu a hlavně se postaral o čerstvý příval naděje.

„Po půli jsme přidali jednoho útočníka a snažili se to zrychlit, vypadalo to nadějně, dali jsme rychlý gól. Největší rozdíl oproti předešlým zápasů byl, že jsme už neměli sílu, byli jsme vycuclí," uvedl nejlepší střelec turnaje Schick (spolu s Cristianem Ronaldem).

? EURO 2020 top scorers:



⚽️5⃣ Cristiano Ronaldo ??

⚽️5⃣ Patrik Schick ??#EURO2020 pic.twitter.com/ovRdAqLYsy — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

Muži v červeném se dál snažili tlačit do zakončení, ale v rozpáleném Baku síly rychle docházely a Dánům se povedlo nejsilnější český tlak absorbovat. Komplikací bylo i zranění stopera Čelůstky, místo kterého musel na hřiště Jakub Brabec. Kapitán Souček zase inkasoval krvavý úder a do soubojů tak létal s ovázanou hlavou. Podobná ozdoba pak „zkrášlila“ i Bořila.

Sil ve výhni rychle ubývalo

Bojovalo se i v hledišti Olympijského stadionu v Baku, zaplněném sotva z jedné třetiny. Zbraněmi byly naštěstí jen hlasivky. Dány hnalo do semifinále asi tisíc fanoušků, české barvy držel miniaturní „kotlík“ o několika desítkách věrných příznivců.

Dánsko se soustředilo hlavně na bránění, ovšem střídající Youssuf Poulsen české obránce pořádně proháněl, zaměstnal ostatně i Vaclíka. Český gólman se v 82. minutě vyznamenal i proti tutovce Mæhleho. Národní tým musel vzadu hrát na čím dál větší riziko.

„Dánsko dobře bránilo, hrálo jim do karet, že šli rychle do vedení," komentoval to střídající záložník Vladimír Darida.

Gól sice český tým neinkasoval, ale nevytvořil si ani větší závěrečnou šanci. Nejblíž byl v nastaveném čase Barák, který to zkusil zdálky těsně vedle, na víc už se vyčerpaní Češi nezmohli. Do semifinále Eura tak po výhře 2:1 postoupilo Dánsko, česká jízda šampionátem skončila ve výhni ve vzdáleném Baku.

„Zklamání je velké, bohužel jsme to dneska nezvládli. Udělali jsme maximum, na konci už jsme neměli sílu to nějak zvrátit,“ uznal Schick.

Celkově ale Češi na Euru nezklamali, naopak. „Myslím, že se nemáme za co stydět, předvedli jsme dobré bojovné výkony, prali jsme se jako lvi. Bylo to vidět i dnes, škoda, že jsme nevyrovnali, protože věřím, že pak bychom to otočili,“ hodnotil Darida.