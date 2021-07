„Proti Chorvatům se mi náš herní projev líbil a kluci nám i sobě ukázali, že se takovému soupeři umí vyrovnat, nebo být i lepší. Věřím, že proti Anglii to nebude žádný propadák. Naopak,“ doufá Svěrkoš s vědomím, že výhra nebo remíza, které by zajistily první místo, pošle Součka a spol. kuriózně proti postupujícím ze „skupiny smrti“.

„Asi tedy budeme muset prohrát,“ směje se Svěrkoš. „Je pravda, že by tam čekali nejspíš Němci, Francouzi, či Portugalci, takže by bylo lepší skončit druhý a jít na ‚slovenskou‘ skupinu. Člověk by ale takto spekulovat asi neměl. Nevyplácí se to. Navíc ani u takových soupeřů nikde není psáno, že je nemůžeme porazit,“ dodává někdejší hráč Baníku, Mönchengladbachu, či Sochaux.

Svěřenci Jaroslava Šilhavého budou znovu spoléhat na produktivitu třígólového střelce Patrika Schicka. Český mladík upoutal i bývalého kanonýra Svěrkoše. „Je skvělý, úžasný. Už dříve jsem to na twitteru komentoval, že takového útočníka jsme dlouho neměli. Vím, že je mu občas vyčítáno, že do defenzivy nepracuje, jak by měl, nicméně vše ostatní má skvělé. Od převzetí míče, po zakončení, je rychlý, má i herní inteligenci. Že teď dává góly, což on umí, je jen plus,“ má jasno Václav Svěrkoš.

Výhodou Schicka podle něj je fakt, že na vstřelenou branku nepotřebuje ani příliš mnoho šancí. „Věřím, že v tom bude pokračovat, i když po té srážce s Lovrerenem jsem se o něj bál, aby neměl nos zlomený. Mohl být otřesený, místo toho si ale vzal penaltu a s přehledem ji proměnil. Možná se jim chtěl pomstít. Jen to ale ukazuje to, jak je na tom psychicky,“ míní autor vítězné branky proti Švýcarsku ze šampionátu v roce 2008.

I jeho pochopitelně upoutal Schickův druhý gól proti Skotsku téměř z poloviny hřiště. „Já to asi v kariéře zkusil, ale nikdy se to nepodařilo. Tohle byla fantazie. Je vidět, že se na vysoko postaveného brankáře připravil, počítal s tím,“ podotýká Svěrkoš.

„Moc často se k míči takto nedostanete, že byste to z jedničky napálil, a i když jo, málokdy to tak trefíte. Vše tam klaplo, nešlo to udělat lépe. Gól Eura. Šílené,“ smeká pomyslným kloboukem na závěr Václav Svěrkoš.