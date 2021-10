„Byl to vydařený šampionát. Potěšila mě Tamara Tomanová i Adam Štalzer. Jsem také rád, že medaile v deblech vybojoval i Patrik Klos, kterému los v singlu moc nepřál,“ hodnotil boje za stoly trenér Karel Karásek z TJ Ostrava KST. Tomanová s hodonínskou Ševčíkovou ve čtyřhře žen porazily Barboru Kapounovou a Kristýnu Mikulcovou z MH ST Ostrava 3:2. Sbírku medailí zkompletovala Tomanová bronzem ve dvouhře žen, kde ji v semifinále zastavila účastnice olympijského turnaje v Tokiu a česká mistryně Hana Matelová (0:4).

„Byl to pro mě nejúspěšnější šampionát. Získala jsem tři medaile, z každé soutěžní disciplíny jednu, což se mi nikdy předtím nepodařilo. A zlatem se čtyřhry žen jsem se zapsala konečně mezi mistry České republiky, titul mi dlouho unikal,“ připomenula Tamara Tomanová stříbra z minulých šampionátů. „Jsem ale zároveň překvapená, že se to podařilo ve čtyřhře žen, protože nemám stálou deblovou parťačku. Spojení s Markétou jsme vymyslely narychlo, navíc ona je obranářka a spojit naše dva herní styly dohromady je obtížné, ale kupodivu se to podařilo. Ale nesmírně si cením i bronzu, byla to moje druhá medaile ze singlu,“ radovala se Tomanová.

Martinko v souboji o zlato zdolal po boji havířovského Šimona Bělíka 4:3. „Titul mistra ČR ve dvouhře juniorů do 21 let v podání Tomáše Martinka je velkým úspěchem, ale přímo fantastickým výsledkem je pro něj vítězství nad nasazenou jedničkou Lubošem Jančaříkem ve dvouhře mužů, což bych také hodnotil nejvýše,“ konstatoval trenér Karásek. Klos vedle stříbra v mixu získal stejný kov i ve čtyřhře mužů po boku bývalého hráče a odchovance ostravského KST Františka Onderky. Ve finále pár podlehl Michalu Obešlovi s Radkem Skálou z HB Ostrov 1:3.

Mistrovství ČR jednotlivců v Havířově

Dvouhra mužů, semifinále: Šimon BĚLÍK (SKST Havířov) – Dmitrij PROKOPCOV (HB Ostrov) 4:1 (-9,9,7,12,10), Jiří VRÁBLÍK (SF SKK El Niňo Praha) – Tomáš TREGLER (HB Ostrov) 4:3 (-8,1,6,-7,-5,8,3). Finále: Jiří VRÁBLÍK – Šimon BĚLÍK 4:3 (-11,6,4,10,-5,-8,9).

Dvouhra žen, semifinále: Hana MATELOVÁ (ASRTT Etival) – Tamara TOMANOVÁ (TJ Ostrava KST) 4:0 (6,10,9,6), Kateřina TOMANOVSKÁ (TTG Bingen/Münster-Sarmsheim) – Zdena BLAŠKOVÁ (SK Dobré) 4:2 (-8,8,-11,8,9,8). Finále: Hana MATELOVÁ – Kateřina TOMANOVSKÁ 4:0 (8,1,9,6).

Čtyřhra mužů, semifinále: Patrik KLOS, František ONDERKA (TJ Ostrava KST) – Michal BLINKA, Jakub SEIBERT (SKST Liberec) 3:0 (9,9,10), Michal OBEŠLO, Radek SKÁLA (HB Ostrov) – Ondřej BAJGER, Petr DAVID (SKST Havířov) 3:1 (-9,9,8,11). Finále: Michal OBEŠLO, Radek SKÁLA – Patrik KLOS, František ONDERKA 3:1 (8,8,-7,10).

Čtyřhra žen, semifinále: Barbora KAPOUNOVÁ, Kristýna MIKULCOVÁ (MH ST Ostrava) – Zdena BLAŠKOVÁ (SK Dobré), Kristýna ŠTEFCOVÁ (SKAT Havířov) 3:0 (7,9,6), Markéta ŠEVČÍKOVÁ (SKST Hodonín), Tamara TOMANOVÁ (TJ Ostrava KST) – Karolína MYNÁŘOVÁ (TTG Bingen/Münster-Sarmsheim), Linda ZÁDĚROVÁ (SHSZ Hodonín) 3:2 (-4,8,8,-4,6). Finále: Markéta ŠEVČÍKOVÁ, Tamara TOMANOVÁ – Barbora KAPOUNOVÁ, Kristýna MIKULCOVÁ 3:2 (-7,5,5,-8,9).

Smíšená čtyřhra, semifinále: Petr DAVID, Kristýna ŠTEFCOVÁ (SKST Havířov) – Jan VALENTA (SKST Havířov), Zdena BLAŠKOVÁ (SK Dobré) 3:2 (-9,9,-8,10,8), Patrik KLOS, Tamara TOMANOVÁ (TJ Ostrava KST) – Ondřej BAJGER, Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ (SKST Havířov) 3:1 (-8,7,8,8). Finále: Petr DAVID, Kristýna ŠTEFCOVÁ – Patrik KLOS, Tamara TOMANOVÁ 3:1 (-6,6,7,8).

Dvouhra mužů U21, finále: Tomáš MARTINKO (TJ Ostrava KST) – Šimon BĚLÍK (SKST Havířov) 4:3 (4,10,-8,-10,4,-8,8).