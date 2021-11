„Je fajn, že se nám takhle daří a máme další domácí neporazitelnost,“ usmívala se sedmadvacetiletá ostravská odchovankyně a zkušená blokařka Kateřina Zemanová. Zároveň poznamenala, že řecký soupeř je o dost silnější než Schaffhausen. „Mají v týmu hodně individualit, a když přijmou podání za jedna, je strašně těžké je ubránit,“ vysvětlila 186 centimetrů vysoká blokařka.

Zvládly jste dvě vypjaté koncovky a nad Aténami vedly 2:0 na sety, pak jste se ale zasekly. Lekly jste se vítězství?

Zhoršil se nám příjem. Soupeřky začaly tlačit servisem a my nemohly útočit tak, jako v prvních dvou setech, kdy jsme vytloukaly jejich bloky. Věděly jsme, že je mají vysoké a dobré, použily je na nás ve třetím a čtvrtém setu. Bohužel se nám nedařilo je překonat.

Tie-break bývá loterie, ve které hraje roli i štěstí. Věřila jste, že dopadne pro vás?

Když jsme na začátku daly dvě esa a začalo se nám dařit, tak už jsem věřila. Přitvrdily jsme na servisu, kde jsme předtím ve třetím a čtvrtém setu asi trochu ubraly.

Jste připraveny na to, že v Aténách vás nejspíš čeká „zelené“ peklo? V Ostravě to předvedla skupinka řeckých fanoušků v klubových dresech.

Atény budou hrát doma a víme, že tam bude určitě bouřlivá atmosféra. Tady byli fanoušci jen čtyři a udělali ji, takže uvidíme, jak to bude u nich. Hlavně se jich nesmíme leknout.

Co podle vás může odvetu, která se hraje 24. listopadu, rozhodnout?

Asi klasika – servis a jeho příjem. A zlepšit musíme i obranu v poli, ta se nám teď proti nim ve třetím a čtvrtém setu nedařila.

Zažila jste všechny účasti Ostravy v Challenge Cupu, který hrajete počtvrté. Dvakrát jste došly do čtvrtfinále, kde vás vyřadili ruští giganti Krasnojarsk a Krasnodar. Vloni se to o kolo dřív povedlo Kaposváru, ale hrál se jen jeden duel v Maďarsku. Jaká je šance nyní?

Teď už máme dost těžký tým docela brzy, ale uvidíme. Mohly bychom to zvládnout. Poznaly jsme teď jejich styl a víme, do čeho jdeme. Uděláme nějakou jinou taktiku, budeme se snažit zahrát co nejlépe a uspět.

Po minulé sezoně z Ostravy odešlo pět opor a v sestavě teď nastupují i patnáctileté hráčky. V extralize jste ale vyhrály devět z jedenácti zápasů, dvě porážky jste utrpěly až v tie-breaku v Liberci a Prostějově. V tabulce jste druhé, a to máte o dvě utkání méně než první Liberec…

Trenér Zdeněk Pommer umí tým vždycky dobře doplnit. Mladé holky zapadly, chytly se a hrají skvěle. Je to takové dravé mládí, vždycky nám pomůžou. Jsme dobrá parta, nestavíme na individualitách, ale na týmovém výkonu. Hrajeme všechny, a když se nedaří jedné, musí táhnout ty zbývající. Mám z toho tenhle rok radost. Je to paráda a snad to tak bude pokračovat i nadále.