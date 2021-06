„Dáváme si vysoké cíle, všude slýcháme, že chceme postoupit ze skupiny, což je správné. Pak je otázkou, jak je to reálné. Vzhledem k tomu, že jde o mistrovství Evropy, turnajový způsob, všechny předpoklady či spekulace, kdo je a není favorit, mohou rychle padnout. Můžete s kýmkoliv vyhrát i prohrát,“ míní Lička.

„Českou“ skupinu, kde patří i Anglie s Chorvatskem, považuje za extrémně těžkou. „Jsou tam favorité a Skotsko, které bude hrát doma. Na druhé straně veškeré úspěchy československého i českého národního týmu vzešly z těžké a pekelné skupiny. Ať už šlo o mistrovství světa 1962, Bělehrad 1976, nebo mistrovství 1996 a 2004,“ připomíná minulost, přičemž v rok 1996 sám pamatuje, jelikož byl asistentem Dušana Uhrina.

„Jeli jsme tam s tím, abychom neudělali ostudu, navíc jsme první utkání nezvládli. Hráli jsme špatně a nezískali ani bod. Po Itálii se to ale otočilo,“ upozorňuje Verner Lička.

„Já bych si z toho nedělal těžkou hlavu. Postup by byl obrovský úspěch a pak už je to na jedno utkání, kde se může stát cokoli. Stejné cíle postoupit má ale i Skotsko, všechny týmy tam pojedou se sebevědomím, aby oni byli ti úspěšní,“ dodává Lička.

Podobně jako řada jiných odborníků si i on myslí, že bitva se Skoty hodně napoví o možnostech českého mužstva. „Ale rozhodně i v případě neúspěchu se to nesmí zabalit, byť by to pak bylo těžké,“ uvědomuje si Verner Lička.

SESTAVA BUDE TA SPRÁVNÁ

Fanoušci v tuzemsku mají ještě v živé paměti pohárové měření sil mezi pražskou Slavií a Glasgow Rangers. Že by se však měl i duel na EURO vymknout rozhodčím z rukou tak, jako tomu bylo v odvetě, Lička nevěří. „Lidé z UEFA udělají vše pro to, aby se zápas odehrával na nejvyšší úrovni etiky, korektnosti a zvládání emocí, a nic jako v Glasgow se neopakovalo. Neočekávám, že by rozhodčí ten zápas neměli zvládnout,“ je přesvědčen.

A co tedy od Skotska čekat? „Na rozdíl od Chorvatska či Anglie nejdou s dobou. Mají ještě hodně charakteristik britského fotbalu, to znamená rozestavení 5-4-1 nebo 5-3-2, založený na disciplíně, taktické vyspělosti, bojovnosti, obraně. Dát jim gól je těžké, do toho jsou dobří i v protiútoku a standardních situacích. Naopak průměrný mají postupný útok, na který ale nehrají,“ přibližuje protivníka Verner Lička.

„Myslím, že v obou utkáních Ligy národů bylo vidět, že fotbalový potenciál máme na vyšší úrovni. Po stránce kondiční, ve všech parametrech osobních soubojů, jsme mezi špičkou, víme o tom, takže máme sebevědomí. Nebojím se, že by jejich agresivní disciplinovaný způsob hry nás měl zastrašit nebo eliminovat naše přednosti. Proto věřím ve vítězství,“ soudí Lička.

Odhadovat sestavu si vyloženě netroufá. „Nevíme, jaký má Jarda Šilhavý záměr, potažmo neznáme ani zdravotní stav hráčů, či v jakém jsou rozpoložení. Vím ale, že ta, kterou určí se svými spolupracovníky, bude správná,“ nepochybuje.

„Já vždy říkám: buď silný vůči tomu, co nemůžeš ovlivnit, buď odvážný v tom, co můžeš ovlivnit a buď moudrý, abys dokázal rozlišit body A a B. Rozhodně to není tak, že úspěch závisí na tom, jestli bude hrát Franta, nebo Pepa. Je to o šťastné ruce realizačního týmu, který jediný ví to, co nikdo z nás ne. My o tom jen mluvíme, aby nestála řeč, aby lidé měli co číst. Jakékoliv soudy jsou fanouškovský způsob vyjadřování, protože všichni si přejeme úspěch,“ má jasno Verner Lička.

„Jarda je čitelný tím, že jeho závěry promítnuté do sestavy jsou logické. To je jeho síla. Jsem přesvědčený, že od středy mají trenéři pracovní sestavu, která bude identická s tou v pondělí. Pokud se nestane nic neočekávaného,“ uzavírá Verner Lička.