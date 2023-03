/FOTOGALERIE/ Potvrdily roli favoritek! K postupu do semifinále play-off extraligy to florbalistky Vítkovic a Ostravy vzaly nejkratší cestou, čtvrtfinálové soupeřky porazily ve čtyřech zápasech. A pokud v něm znovu uspějí, potkají se spolu v pražském BigBoard Superfinále 2023. Vítkovické Rytířky, které vyhrály základní část extraligy a před měsícem Český pohár, si v úterní volbě za protivníka vybraly Tatran Střešovice. Ostravské obhájkyně titulu se v semifinále utkají s Chodovem. Série na čtyři výhry začnou 25. a 26. března.

V letošním semifinále play-off extraligy florbalistek na městské derby nedojde.

Tým 1. SC Tempish Vítkovice si jako prvního soupeře v play-off zvolil páté Bulldofs Brno. Základ k postupu si vytvořil před týdnem doma (14:0 a 13:1), víkendové odvety na jihu Moravy vyhrál 9:2 a 4:1. O finále si to teď Rytířky rozdají s Tatranem Střešovice, který v základní části skončil třetí a ve čtvrtfinále vyřadil Bohemians 4:0 na zápasy.

„Nad výběrem není třeba moc spekulovat. Prostě a jednoduše jsme chtěli nějakou změnu a tudíž letos semifinále strávíme v Praze. Čekáme kvalitní sérii, protože Tatran je ambiciózní a kvalitní tým,“ připomenul vítkovický trenér Dušan Dudešek loňský souboj o finále s městským rivalem z FBC Ostrava. Rytířky ho prohrály 0:4 na zápasy.

S Tatranem mají v této sezoně skvělou bilanci, v základní části extraligy vyhrály 5:2 a 6:1, navíc ho před měsícem rozstřílely ve finále Českého poháru 11:0. Do semifinále play-off vstoupí Vítkovice dvěma zápasy v domácí hale na Dubině.

Florbalistky FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, které obhajují loňský triumf, skončily v základní části extraligy čtvrté a do 1. kola play-off na ně zbyla sedmá Olomouc. Doma ji porazily 8:2 a 6:1, víkendové odvety na Hané vyhrály 4:2 a 6:1. V semifinále narazí na pražský Chodov, se kterým v základní části soutěže dvakrát těsně prohrály (2:3, 5:6).

„Pro nás je to série o všechno,“ konstatoval Jakub Robenek, trenér FBC ČPP Bystroň Group Ostrava. „Hrajeme o superfinále a o medaili, protože v případě prohry by nás medaile stoprocentně minula. Je to taky souboj o Pohár mistrů a má to tedy asi všechny superlativy, které to mělo mít. Z určitého pohledu je to pro nás v některých věcech i těžší série než by byla ta s Vítkovicemi. Ale obecně jsme tento výběr čekali,“ přiznal Jakub Robenek, kouč loňských vítězek.

Ostravanky svůj první titul v historii klubu získaly před rokem, když v superfinále porazily právě Chodov 4:2. Kvalifikovaly se tím na evropský Pohár mistryň a ve finském městě Lempäälä letos v lednu vybojovaly bronzové medaile!

Chodov ve čtvrtfinále vyřadil Start98 4:0 na zápasy. V základní části extraligy skončil druhý, proto semifinále play-off začne dvěma zápasy v Praze, pak se přesune do Ostravy.

Termíny zápasů semifinále play-off (na 4 vítězství): 25. a 26. 3., 1. a 2. 4., 5. 4., 7. 4. a 10. 4.