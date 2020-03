Hráči Vítkovic zdolali doma v úvodním čtvrtfinále Otrokovice 10:4, jejich ženské kolegyně si poradily v poměru 7:5 se střešovickým Tatranem a florbalistky FBC Ostrava nedaly šanci Panthers Praha, které vyprovodily 11:5.

Svěřenkyně Jakuba Robenka vykročily k triumfu už v první třetině, kterou ovládly v poměru 4:1. V dalším průběhu si náskok nejen udržovaly, ale ještě jej mírně navýšily.

„Jsme rádi za první bod, protože vstup do play-off není nikdy jednoduchý. Místy to bylo moc upracované, ztráceli jsme koncentraci a kontrolu nad zápasem, což pro nás bude jeden z klíčových bodů do zbytku série,“ uvedl kouč FBC po zápase.

Podobný průběh mělo i střetnutí obhájců titulu v superlize, florbalistů Vítkovic. „Z naší strany klasický první zápas play-off. Pomalé, nervózní, nepřesné, místy přehrané. Nezahráli jsme moc dobře, ve druhém zápase musíme přidat,“ hodnotil trenér Pavel Brus.

Sám mohl být rád, že jeho mužstvo nedovolilo překvapení podobně jako Chodov, který doma podlehl 4:5 Střešovicím, či Sparta, která v poměru 3:4 nestačila na Bohemians. Naproti tomu Mladá Boleslav nedala Královským Vinohradům šanci a vyhrála jasně 13:3.

Hodně práce měly se svým protivníkem hráčky Vítkovic. Suverénní vítězky základní části po první třetině prohrávaly o dva góly, až pětibrankovou smrští v závěrečné třetině se jim podařilo stav otočit. „Z naší strany zápas dvou tváří. Velké memento pro nás ve smyslu opravdové připravenosti na play-off zápasy, jednoduše si nemyslet, že se soupeřky před námi skloní,“ měl jasno trenér Tomáš Martiník s tím, že pak Ostravanky prokázaly kvalitu.

„Byla to ukázka velké florbalové síly a morálu vítězit, umění zatlačit soupeřky a držet je pod neustálým tlakem. Pro nás je to velmi cenné vítězství a možná nakonec i ten nejlepší možný způsob, jak odstartovat cestu play-off,“ pochvaloval si Martiník.

Z dalších favoritů nezaváhal na začátek play-off ani Chodov, který si poradil s Bohemians 8:5, naopak Ivanti Tigers podlehli Židenicím 6:7.

Výsledky:

Superliga mužů – 1. zápasy:

Chodov - Střešovice 4:5 (1:0, 1:2, 2:3), stav série: 0:1. Sparta - Bohemians 3:4 (2:1, 1:2, 0:1), stav série: 0:1. Vítkovice - Otrokovice 10:4 (4:1, 4:2, 2:1), stav série: 1:0. Mladá Boleslav - Královské Vinohrady 13:3 (3:1, 5:2, 5:0), stav série: 1:0.



Play-down – 1. zápasy:

Black Angels - Pardubice 5:4 PP (1:0, 3:4, 0:0 - 1:0), stav série: 1:0. Česká Lípa - Brno 8:9 (0:5, 2:2, 6:2), stav série: 0:1.



Extraliga žen – 1. zápasy:

Ivanti Tigers - Židenice 6:7 (4:2, 2:2, 0:3), stav série: 0:1. Vítkovice - Střešovice 7:5 (0:2, 2:1, 5:2), stav série: 1:0. FBC Ostrava - Panthers Praha 11:5 (4:1, 3:2, 4:2), stav série: 1:0. Chodov - Bohemians 8:5 (2:0, 3:1, 3:4), stav série: 1:0.



Play-down – 1. zápasy:

Olomouc - Jičín 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), stav série: 1:0. Bulldogs Brno - Liberec 9:4 (3:1, 3:1, 3:2), stav série: 1:0.