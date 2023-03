/FOTOGALERIE/ Florbalisté Vítkovic se po dvou domácích výhrách ve čtvrtfinálové sérii play-off Superligy s Black Angels (7:3, 8:6) přesouvají do Prahy, kde je čeká duel číslo 3 (sobota) a 4 (neděle).

1. SC TEMPISH Vítkovice – Black Angels (Superliga - 1. a 2. čtvrtfinále). | Foto: 1. SC TEMPISH Vítkovice

„Úvodní dva zápasy hodnotím pozitivně, protože nám přinesly dvě výhry. V následujících chceme určitě zvýšit efektivitu v zakončení, abychom to měli více pod kontrolou a nebáli se o výsledek do posledních minut,“ řekl univerzál Vítkovic Michal Pažák.

Ostravané se doma se soupeřem překvapivě trápili. V obou střetnutích museli skóre otáčet. V tom druhém dokonce prohrávali ještě šest minut před koncem 4:5. „Největší devízou jsou jejich obrana a bloky, které se snaží využít na rychlé brejky,“ zdůraznil Pažák.

Derby se odkládá. S kým se florbalistky Vítkovic a Ostravy utkají v semifinále?

„Z mého pohledu je toto dobývání náročné na udržení stoprocentní koncentrace v průběhu celého zápasu, z čehož plynou naše chyby a brejkové situace soupeře,“ dodal Michal Pažák.

„V odvetách musíme být od začátku aktivní, aby soupeř hrál trochu jinak, podle našich not. Jsme to my, kdo musí donutit soupeře přemýšlet. Jsme rádi za vítězství, vedení 2:0 je super a příští týden budeme chtít sérii ukončit,“ uzavřel trenér Vítkovic Tomáš Martiník.

Superliga – 1. čtvrtfinále play-off:

1. SC TEMPISH Vítkovice – Black Angels 7:3 (2:2, 1:1, 4:0)

Branky: 15., 25. a 53. Delong, 44. a 46. Hubálek, 9. R. Gattnar, 59. Pažák – 2. Čáslava, 6. Boček, 21. Burian. Rozhodčí: K. Sojka – T. Sojka. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 382.

Sestava Vítkovic: Souček - Besta, Vítovec, Hubálek, Šebesta, Sidunov, Jankovský, Hatala - Šindler, R. Gattnar, Delong - Pažák, Zubek, Matejčík - Fukala, Palčinský, M. Gattnar – Kaleta. Trenér: Martiník.

Superliga – 2. čtvrtfinále play-off:

1. SC TEMPISH Vítkovice - BLACK ANGELS 8:6 (0:1, 2:3, 6:2)

Branky: 29., 43. a 46. R. Gattnar, 56. a 60. Delong, 27. Matejčík, 55. Šebesta, 56, Hubálek – 22. a 47. Hromada, 11. Čáslava, 23. Burian, 35. Boček, 59. Renčín. Rozhodčí: Both – Černín. Bez vyloučení. Diváci: 413.

Sestava Vítkovic: Souček - Besta, Vítovec, Hubálek, Šebesta, Sidunov, Jankovský, Hatala - Šindler, R. Gattnar, Delong - Pažák, Zubek, Matejčík - Fukala, Palčinský, M. Gattnar – Kaleta. Trenér: Martiník.