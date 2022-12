Legendy Baníku a Vítkovic na závěr roku pobaví Ostravu fotbalem. Přijede Baroš?

Vedením superligového týmu byla dočasně pověřena dvojice Tomáš Martiník – Tomáš Veltšmíd, která bude na lavičce během čtvrtečního zápasu proti Bohemians. „Složení realizačního týmu, který povede tým minimálně do konce ročníku 2022/2023 je v řešení, jasno by mělo být v průběhu jednoho týdne,“ informoval klub v tiskové zprávě.

Pavel Brus vedl Vítkovice jako hlavní trenér od sezóny 2016/2017, předtím v jeho dresu zažil úspěšnou hráčskou kariéru. Jako hráč získal s Vítkovicemi dva tituly, jako trenér pak dokázal v Superlize zvítězit v sezóně 2018/2019. Je prvním v rámci českého florbalového prostředí, komu se povedlo zvítězit v Superfinále jako hráč a jako trenér.

VIDEO: Velké choreo fanoušků Vítkovic na začátku derby! Podívejte se

„Vedení klubu by na tomto místě rádo poděkovalo Pavlu Brusovi za všechny úspěšné sezóny a jeho nesmírné úsilí ve všem, co pro vítkovický A-tým mužů vykonal. Vzhledem k tomu, že k ukončení jeho působení dochází po vzájemné dohodě, je cílem vedení klubu, aby Pavel Brus ve strukturách Vítkovic nadále působil,“ uvedly Vítkovice s tím, že klub ani jeho zástupci nebudou do doby, než bude oznámeno nové kompletní složení realizačního týmu superligového A-týmu, situaci veřejně komentovat.