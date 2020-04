„Byla to super zkušenost a noví přátelé do života. Můžu říct, že jsem poznal takové persony a osobnosti a doufám, že jsem si od nich nabral strašně moc věcí, které se mi budou hodit jak na hřišti, tak i mimo něj,“ hodnotil pro web Chodova Matějčík své působení v Praze, během něhož dvakrát vypadl v semifinále play-off.

Teď se rozhodl pro návrat do rodného města. „Myslím, že to není ani potřeba vysvětlovat. Mateřský klub, který mi dal základy a možnost růst. Mám zde spoustu přátel. A v neposlední řadě i to, jak momentálně Vítkovice fungují a jaký hrají florbal. Myslím, že tento styl by mi měl více vyhovovat,“ přiznal.

„Očekávám, že se ve mně probudí ta stará osmašedesátka. I když kdo ví. Možná plánuju změnu čísla, abych prošel kompletním restartem,“ dodal Marek Matějčík.