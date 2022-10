„Z pasáží, kdy jsme byly lepší, jsme měly vytěžit víc. Nešly nám ale úplně nohy a Vítkovice byly efektivnější v zakončení, i z toho pramení ten výsledek,“ posteskla si domácí brankářka Veronika Tomšová. „Bohužel je to třetí prohra v řadě, ale nevěšíme hlavu a doufáme, že zbytek sezony bude vypadat jinak,“ dodala.

„Na hřišti jsme se dnes trápily ,nedokázaly jsme si dát normální nahrávku. Naštěstí jsme potom zápas přetočily na naší stranu a snažily se hrát co nejvíc koncentrovaně,“ usmívala se Sára Seevaldová, střelkyně úvodního gólu Vítkovic. „Jsou to důležité tři body a motivace do dalších kol,“ prozradila Sára Seevaldová.

Extraliga florbalistek - 4. kolo:

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava – 1. SC Tempish Vítkovice 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Branky: 10. Káčová, 13. Pudišová, 56. Mlejnková - 20. Seevaldová, 33. Staňková, 50. Maroszová, 52. Kubečková, 60. Buczek. Rozhodčí: Gavlas - Petřík. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváků: 261. Zásahy brankářek: Tomšová 16 - Příleská 13.