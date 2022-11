Talent Baníku Hrubý: Čekám od sebe víc. Sen? Liga ještě v této sezoně

O dvě hodiny později vyběhnou domácí k duelu nejvyšší soutěže proti Tatranu Střešovice. „Logická volba, je to náš úhlavní rival po celou dobu. Naši kluci nastoupí v replikách prvních dresů,“ líčí Krásný. „Ono to byly spíše potištěná trika od Vietnamců. Aspoň to dokreslí, jak se ten sport za těch třicet let posunul,“ usmívá se.

Pamětníkem úplných začátků vítkovického florbalu je generální ředitel klubu Pavel Palata. „Vybavuji si i první turnaj, vánoční, v roce 1992. A právě na Tatranu, který vypadal nejprofesionálněji. My měli jen trika a kraťasy, které jsme posbírali doma. Spali jsme v dolní tělocvičně, v horní se hrálo,“ vzpomíná Palata.

Do Ostravy, stejně jako do celého Česka, florbal přivezla skupinka studentů z Finska. Mezi nimi i ostravský Marcel Pudich. „Posbírali jsme lidi a šli do tělocvičny,“ říká jednoduše Palata.

Vše s sebou neslo i určité komické situace a historky. Aspoň ze současného pohledu. „Teď se hraje klasicky jeden zápas, ale tehdy jsme jezdili na turnaje, kde jsme absolvovali tři utkání. Při cestách do Prahy, nebo Brna to bylo spjato s náklady a naše časové možnosti,“ ohlíží se Pavel Palata do minulosti.

„A třeba v Havlíčkově Brodě jsme seděli na tribuně v bundách, protože v tělocvičně byla teplota dvanáct stupňů. Pomalu jste si myslel, že se vyběhnete k zápasu a potkáte se sněhem,“ kroutí po letech hlavou. „Bylo to pěkné, člověk na to rád vzpomíná, i když dnes by mě to asi bavilo víc,“ přiznává Pavel Palata.

Stav, v jakém nyní florbal je, kdy jde o masový sport, který vyprodává největší arény v republice, je překvapený. „Nikdy bych neřekl, že se to rozvine v něco takového. Ve všech směrech je to neuvěřitelný posun. Vždyť my měli florbalky a míček v rukou dva měsíce a jeli jsme už na turnaj. A další rok jsme hráli kvalifikaci do ligy,“ podotýká ještě k minulosti.

Na sobotní setkání se těší. „Potkám se se spoustou lidí, které jsem neviděl dvacet třicet let, takže rádi si zavzpomínáme. Povyprávíme historky a mladší nám nebudou věřit,“ zakončuje s úsměvem Pavel Palata.