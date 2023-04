/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Byla to nelítostná ostravská bitva, ale florbalistky Vítkovic v ní potvrdily svou suverenitu v letošním ročníku extraligy. Základní část vyhrály bez ztráty jediného bodu, v play-off vyřadily Brno i Střešovice a v nedělním BigBoard Superfinále, které před rekordní návštěvou 10 122 diváků hostila O2 Arena v Praze, porazily městské rivalky z FBC Ostrava 6:4. Na mistrovský trůn se vrátily po roční pauze a sesadily z něj své soupeřky, které titul získaly vloni.

„Myslím, že celkově jsme byli trochu lepší a vyhráli zaslouženě," ochraptělým hlasem líčil po finále Jiří Velecký, jeden z trenérů 1. SC Tempish Vítkovice. „Měli jsme krizi ve třetí třetině, což pod tlakem v superfinále bývá. Holky to ale ustály, a teď si to užijeme," usmíval se Jiří Veleský. Vítkovické florbalistky letos už oslavily triumf v Českém poháru.

Rytířky z Vítkovic pro své sedmé extraligové zlato vyrazily hned od začátku finále, ve kterém nad FBC neustále vedly. Jejich soupeřky, které si v letošním play-off poradily s Olomoucí a Chodovem, se ale ve třetí třetině zvedly a nepříznivý stav snížily během tří minut z 1:5 na 4:5. „Chybělo málo, ale bohužel," posteskla si kapitánka FBC Michaela Mlejnková. „Dvě třetiny jsme se hledaly a dělaly jsme spoustu chyb, bylo strašně těžké to dotáhnout, ale pak nám chyběl jen kousek," dodala.

Vítkovicím dvoubrankový náskok ale vzápětí vrátila Vendula Maroszová. Hrdinkou mistryň se však stala Dominika Buczek, autorka finálového hattricku. „Neskutečné, nevěřila jsem, že to dokážu. Užívat si to budu dlouho," radovala se třígólová polská střelkyně, která navíc nahrála na závěrečnou branku celého utkání.

„Byla hodně důležitá, tam se ukázalo, kdo zápas lépe ustál v hlavách. Byly jsme to my a jsem ráda, že jsme to takhle týmově zvládly," jásala Buczek s mistrovským pohárem nad hlavou.

BigBoard Superfinále florbalistek v Praze:

1. SC Tempish Vítkovice - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 13. Buczek (Kubečková), 16. Kubečková (TS), 28. Buczek, 40. Husková (Seevaldová), 43. Buczek (Ferenčíková), 50. Maroszová (Buczek) – 17. Zagórska (Kotzurová), 46. Mlejnková (Bínová), 47. Bačová (Bínová), 49. Mlejnková (P. Hudáková).

