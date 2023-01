„Takový výsledek jsem nečekala, ale samozřejmě mě to moc těší a jsem za to ráda. Je to ale práce celého týmu. Na hřišti jsme splnily snad všechno, co jsme měly a dotáhly to k opravdu krásnému výsledku,“ svěřila se webu český florbal Nikola Příleská, sedmadvacetiletá gólmanka Vítkovic.