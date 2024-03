/FOTOGALERIE/ Jsou zpět! Florbalisté Vítkovic porazili ve středečním 2. utkání čtvrtfinále play-off Superligy Bohemians 6:1, sérii srovnali na 1:1 a o víkendu budou bojovat v Praze. Druhý duel rozhodli Ostravané čtyřmi góly ve druhé třetině.

Florbalisté Vítkovic bojují ve čtvrtfinále play-off Superligy s Bohemians. Po dvou domácích zápasech je stav série 1:1. | Foto: FbŠ Bohemians

"Oproti prvnímu zápasu je logicky hodnocení pozitivní, protože dneska jsme hráli tak, jak se play-off hrát má. S ještě daleko větším nasazením a elánem. Jsme rádi, že jsme sérii vyrovnali. Těšíme se na sobotu," řekl trenér Vítkovic Tomáš Martiník.

"První třetina byla plonkovní do útoku, neproměnili jsme šance, prohrávali, takže nic dobrého. Druhá třetina se nám podařila. Vyrovnali jsme, skóre otočili, dostali se do laufu a od té doby jsme byli lepší. Střelecky jsme to zvládli," dodal Tomáš Martiník.

"Jsme moc rádi, že jsme protrhli střeleckou smůlu. Potvrdili jsme si, že soupeř nemá začarovanou bránu, góly dávat umíme. Je to důležitý bod, kterým jsme srovnali sérii. Rozhodovat bude obrana," uzavřel vítkovický útočník Matyáš Šindler.

1. čtvrtfinále play-off extraligy (úterý 12. 3. 2024):

1. SC TEMPISH Vítkovice - FbŠ Bohemians 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 1. Sidunov - 2. Dobisík, 21. Kawulok, 54. Petrák. Rozhodčí: Kačer - Vašíček. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 315. Stav série: 0:1.

2. čtvrtfinále play-off extraligy (středa 13. 3. 2024):

1. SC TEMPISH Vítkovice - FbŠ Bohemians 6:1 (0:1, 4:0, 2:0)

Branky: 25. Matejčík, 30. Sidunov, 32. Gattnar, 37. Hubálek, 52. Šindler, 56. Šmíd - 19. Petrák. Rozhodčí: Sojka - Rogowski. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 281. Stav série: 1:1.