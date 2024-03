/FOTOGALERIE/ Florbalisté Vítkovic přetlačili v úterním 5. čtvrtfinále play-off Superligy Bohemians 6:5 gólem Marka Matejčíka z 57. minuty, ujali se v sérii vedení 3:2 na zápasy a ve čtvrtek se pokusí v Praze proměnit postupový mečbol. V případě neúspěchu budou mít druhou možnost v neděli doma.

Florbalisté Vítkovic bojují ve čtvrtfinále play-off Superligy s Bohemians. | Foto: 1. SC TEMPISH Vítkovice

Vítkovice velice dobře začaly. V první třetině si vytvořily dvoubrankový náskok, který v polovině utkání navýšily a zdálo se, že jsou na dobré cestě k vítězství. Jenže hosté okamžitě odpověděli dvěma góly v rozmezí 43 vteřin a v 56. minutě po využité přesilovce dokonce vyrovnali na 5:5. Hrdinou Ostravanů se stal zkušený Marek Matejčík, který vzápětí udeřil a v čase 56:11 rozhodl.

„Dostali jsme ke konci gól na 5:5 v oslabení, ale nevěšeli jsme hlavy. Řekli jsme si, že zkusíme dát hned gól a to se naštěstí povedlo,“ vykládal útočník Vítkovic Marek Matejčík, autor vítězné trefy. „Celou sérii a možná i celou sezonu máme trochu problém v tom, že to bývá až moc nahoru a dolů. Pomohlo nám to vedení 3:0 a nakonec to stačilo, příště ale nemusí,“ zdůraznil Marek Matejčík.

5. čtvrtfinále play-off Superligy (úterý 19. 3. 2024):

1. SC TEMPISH Vítkovice - FbŠ Bohemians 6:5 (2:0, 2:2, 2:3)

Branky: 11. Hájek, 14. R. Gattnar, 31. M. Gattnar, 39. Zubek, 48. Pažák, 57. Matejčík – 32. a 56. Petrák, 32. Malič, 45. Kawulok, 49. Batkovič. Rozhodčí: Both – Černín. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 381. Stav série: 3:2.