Florbalisté Vítkovic bojují s Mladou Boleslaví o účast v pražském Superfinále. Ostravané doma urvali před 653 diváky pondělní dramatické 4. semifinále 6:5 v prodloužení, sérii hranou na čtyři výhry dorovnali na 2:2, a ve středu 3. dubna se na palubovce Středočechů pokusí vybojovat postupový mečbol.

Florbalisté Vítkovic bojují s Mladou Boleslaví o účast v Superfinále. | Foto: Jonáš Moj

Vítkovice vstoupily do veledůležitého čtvrtého utkání děsivě. Během pouhých 96 vteřin nabraly dvoubrankové manko, pokaždé se však přiblížily, v 53. minutě podruhé srovnal Zubek, aby v čase 67:52 zajistil Ostravanům sladkou výhru produktivní Rostislav Gattnar, jenž stylově zkompletoval hattrick.

„Jsme šťastní, že jsme ten zápas zvládli, protože jsme ho zvládnout nutně potřebovali. Začátek byl přitom strašný, přesně takový, jaký nechcete. Naštěstí jsme se z toho dost brzy oklepali a v dalším průběhu jsme byli Boleslavi minimálně rovnocenným soupeřem,“ řekl trenér Vítkovic Tomáš Martiník.

„Museli jsme neustále dotahovat, stálo nás to spoustu sil. Sáhli jsme si na to sportovní dno a asi jsme za to byli v prodloužení odměněni. Byli jsme hnáni fanoušky, kterým moc děkujeme. Je to 2:2, začíná se znova, jedeme do Bolky. Jsme zpátky ve hře a budeme dál bojovat,“ dodal Tomáš Martiník.

4. semifinále play-off Superligy (pondělí 1. 4. 2024):

Vítkovice – Mladá Boleslav 6:5 v prodl. (1:3, 2:1, 2:1 – 1:0)

Branky: 3., 51. a 68. R. Gattnar, 28. a 32. Fukala, 53. Zubek – 32. a 52. Delong, 1. Tokoš, 2. Beneš, 19. Vařecha. Rozhodčí: Čížek – Laštovička. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:2. Diváci: 653. Stav série: 2:2 (na 4 vítězné).