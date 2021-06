Podle autorů výzvy se projekt Superfinále vyčerpal a je mrtvý, proto začal sběr podpory. Výzvu může podepsat každý na webu www.zrusmesuperfinale.cz.

„Projekt kritizujeme dlouhodobě, a to jak z fanouškovské stránky, kdy se domníváme, že finálová série je pro fanoušky klubů daleko lepší, hodnotnější a přitáhne jich do hlediště daleko více. Tak i ze sportovního pohledu, kdy opravdová převaha a um jednoho z týmu se ukáže až ve více zápasech. Navíc i z pohledu ekonomického. Přicházíme o peníze, jsme nuceni kupovat vstupenky na vlastní zápas, nakonec jsme ještě poškození rozhodčími,“ prohlásil ve výzvě prezident florbalových Vítkovic Tomáš Krásný.

Narážel na tři momenty ze sobotního Superfinále mužů, při nichž sudí chybovali a Vítkovice pokaždé inkasovaly. Nakonec se z toho zrodila proti Mladé Boleslavi porážka 3:6.

„Nedomnívám se, že Český florbal je schopen sebereflexe, aby zajistil regulérnost tohoto zápasu. Připravujeme se na takový zápas celý rok a už po několikáté se opakují chyby rozhodčích. Český florbal navíc o akci reflektuje jako o vynikajícím dni bez chyb. Máme toho dost.” přidal se trenér Pavel Brus.

Kromě Krásného a Bruse jsou dalšími základajícími členy výzvy florbalista Tomáš Sladký, ředitel Vítkovic Pavel Palata, trenér Jiří Velecký a mluvčí výzvy Radim Ivan. Nicméně právě kritika Českého florbalu jako garanta zápasu je jeden z pěti bodů, proč by se podle nich mělo Superfinále zrušit. Autoři výzvy představili těchto 5 bodů na svém webu. Skrze něj hledají podporu pro výzvu mezi kluby i veřejností.

„Koncipovali jsme výzvu tak, abychom zapojili do diskuze o tomto tématu co nejvíce lidí. Podepsat může každý. Chceme vědět, zda bude mít naše výzva ohlas u těch, kterých se to týká – florbalistů. Oni jsou florbal, ne Unie. Zapojené kluby budeme postupně přidávat na webové stránky výzvy,” dodává mluvčí výzvy Radim Ivan.

Pět bodů výzvy, proč zrušit superfinále florbalu

1. Sportovní hledisko – v dlouhodobé soutěži je dle nás nutné měřit síly ve více finálových zápasech. Finále je vrchol soutěže, hrají se v něm nejtěžší zápasy a všechny účastníky to sportovně posouvá ze všech hledisek nejvíce. Pomáhá to navíc reprezentaci a celému českému florbalu.

2. Superfinále je více náchylné na chyby rozhodčích – rozhodčí jsou pouze lidé, dělají chyby, ale v jednom rozhodujícím zápase jsou tyto chyby násobně eskalovány. Každá chyba může poškodit klub a pokazit tak celou sezónu. Pořadatel nebyl za skoro 10 let schopen zajistit regulérnost zápasu.

3. Přínos pro kluby – florbalové kluby se musí podílet na Superfinále ekonomicky. Musí odebírat vstupenky a pak je musí přeprodávat, přinos je však minimání. Akci pořádá Český florbal a bere tak možnost klubům si uspořádat vlastní finálovou sérii, ve které můžou přilákat do své haly své platící diváky. Superfinále kluby ekonomicky jednoznačně poškozuje. Navíc nedostatečně reflektuje požadavky klubů pro vstup klubových partnerů.

4. Atraktivita pro diváky – každá finálová série píše příběh, více finálových zápasů má šanci dostat se do televize. Z 15 finálových sérií byly pouze dvě rozdílem 3:0. Devět sérií se hrálo na maximální počet zápasů. Na finále v roce 2009 dorazilo do Vítkovic 3000 lidí. Pokud by se nám podařilo mít tolik diváků na všech zápasech finále, daleko překonáme návštěvnost jednoho Superfinále.

5. Nerovný přístup k ženám – ženské týmy jsou pouze doplňkem, dlouhodobě se nedaří dostat celý zápas Superfinále do TV, zároveň jsou brány spíše jako apendix mužské akce. Z hlediska prezentace se největší pozornost upíná na mužské finále. Ženy si zaslouží rovněž sérii. V ženské extralize reálně hrají soupeřky pouze několik málo kvalitních zápasů do roka. Finále může přidat až šest vysoce kvalitních zápasů navíc. To je nezbytné a zásadní pro vývoj ženské florbalu v ČR.