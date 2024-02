Zatímco áčko se chystalo na jarní ligovou premiéru v Českých Budějovicích, on už měl za sebou přípravný duel na Slovensku. Fotbalový útočník ostravského Baníku Abdullahi Tanko v těchto dnech pyká za svůj zkrat v závěru podzimu a chybí trenéru Pavlu Hapalovi. Chuť si nigerijský střelec částečně spravil v dresu béčka FCB, když dvěma góly do sítě rezervy Žiliny udělal základ pro výhru 4:1.

Trenér po podzimu druhého celku MSFL Josef Dvorník měl s sebou na Slovensku několik hráčů, kteří mají s A-týmem zkušenosti. Poločas odchytal gólman Mikuláš Kubný, stejnou porci dostal křídelník David Fadairo, jenž byl přeřazen do béčka a zaznamenal jednu z branek. Hodinu pak odehráli obránce David Krupička, či záložník Michal Málek. Co dočinění měli v minulosti s nejvyšší soutěží i jména jako Říha, Drozd, Chvěja, či Holaň.

Šedesát minut na place dostalo i jednoznačně největší jméno v dresu Ostravanů Abdullahi Tanko. Autor sedmi branek v podzimní části FORTUNA:LIGY, což z něj činí nejlepšího střelce týmu. Aktuálně mu ale nemůže pomoci, jelikož si odpykává trest tří utkání, udělený za udeření slávisty Davida Douděry z prosincového klání ve Vítkovicích.

„Nic tam mezi námi nebylo, nebyla to ani moje frustrace, jen úlet. Přemohly mě emoce, které musely ven. Chtěli jsme vyhrát. Musím se lépe kontrolovat,“ uznal v průběhu ledna před odletem na soustředění do Turecka. „Lituji toho. Nejprve jsem se omluvil celému týmu, pak jsem poslal zprávu trenérovi, který mi neodpovídal. Ale na startu přípravy jsme si o tom promluvili, pochopili jsme se, on to přijal, a jdeme dál,“ popsal dále Tanko.

„Nečekal jsem, že by byl trest menší. Myslel jsem si, že tři zápasy dostane. Úvod soutěže budeme muset řešit bez něj, ale dostanou prostor jiní,“ řekl už na startu přípravy trenér Pavel Hapal, který tak bude Tanka postrádat ještě nejen v úterní dohrávce s Plzní v Ostravě (18 hodin), ale také v sobotu (15 hodin) v Mladé Boleslavi. Nejbližší možný termín, kdy bude moci rychlonohý útočník nastoupit, je tak příští sobota (24. února) doma proti pražským Bohemians.

Úterní bitva proti Plzni na Městském stadionu ve Vítkovicích by však měla být omluvenkou za víkendový překvapivý výprask v Českých Budějovicích. „Samozřejmě už jsme si utkání zanalyzovali, a jestli chceme uspět proti Plzni, musíme opravdu přidat a zlepšit se prakticky ve všem,“ prohlásil pro klubový web Pavel Hapal.

„Musíme zlepšit pohyb, být agresivnější, důraznější a snažit se navázat na ty podzimní výkony proti týmům z čela tabulky, protože proti Spartě nebo Slavii jsme dokázali, že fotbal umíme, byť to výsledkově nedopadlo,“ uvedl.

„Věřím, že tentokrát přidáme i výsledek, ale chceme za každou cenu odčinit to nepovedené utkání ze soboty,“ pokračoval s tím, že nejspíš dojde na změny v sestavě.

Lze předpokládat, že v základu nastoupí Brazilec Ewerton. „Nějaké přesuny v sestavě v hlavě máme, ale rozhodneme se definitivně asi až v den utkání,“ uzavřel Pavel Hapal.

Baník se bude muset obejít bez kotle na obvyklém místě v sektorech D3 a D4, bude tak přesunut vedle (D5 a D6). Sektor mladého chachara se pak bude nacházet na D2.

MŠK Žilina B – Baník Ostrava B 1:4 (0:3)

Branky: 55. Mlynár – 5. a 10. Tanko, 36. Fadairo, 88. Samuel.

Sestava Baníku: Kubný (46. Struhař) – Krupička (60. Sirotek), Říha, Uchenna, Sirotek (46. Hapal) – Málek (60. Bewene), Holaň (46. Drozd), Chvěja (46. Temel), Elekana (46. Jamiu), Fadairo (46. Samuel) – Tanko (60. Diviš). Trenér: Dvorník.