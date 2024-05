/VIDEO, FOTOGALERIE/ Juchání, šampaňské, prvotní oslavy… To vše zavládlo chvíli po polední na ostravských Bazalech, kde rezerva fotbalového Baníku dotáhla triumf v MSFL. Svěřenci kouče Josefa Dvorníka v duelu 30. kola třetí nejvyšší soutěže porazili doma parádní ranou stopera Patrika Měkoty a hlavičkou Guy Retena Elekany Uherský Brod 2:0 a tři zápasy před koncem vědí, že je z prvního místa už nikdo nesesadí. V nové sezoně tak bude působit o patro výš – ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

Oslavy fotbalistů Baníku Ostrava B na Bazalech. | Video: David Hekele

Okamžitě po závěrečném hvizdu začaly na legendárním stadionu, kam dorazily tři stovky fanoušků, oslavy. „Úžasné pocity. Vidíte tady svou rodinu, pro nás ohromné množství lidí, kteří se postupně chytli a podporovali nás. Bylo mi až do breku,“ vyznal se obránce a kapitán týmu Zdeněk Říha.

Přímo na hrací ploše týmu gratulovalo nejvyšší vedení klubu – majitel Václav Brabec, výkonný ředitel Michal Bělák a sportovní ředitel Luděk Mikloško. Říha o důvodech triumfu dlouho neuvažoval.

„Obrovská týmová práce, na které má zásluhu každý z nás, nikdo z toho nevyčuhuje,“ měl hned jasno. „Všichni jsme táhli za jeden provaz, už před zápasem byli pro mě mistři, protože každý tmelil kabinu, pracoval, jak měl a nebylo třeba, aby někdo byl kapitán, nebo se vytahoval z party. Toho si cením nejvíc. Že tenhle úspěch jde za celým týmem,“ pokračoval Zdeněk Říha.

Solidně zaplněná tribuna legendárního stadionu se podobně jako ve středu proti Hodonínu dočkala branek až ve druhém poločase. Autorem vítězné trefy nebylo žádné z ofenzivních es, ale stoper Patrik Měkota, který pevnou defenzivu Brodu propálil nádhernou ranou z dálky. „Jednou se trefí a už jde na rozhovor,“ dělali si z Měkoty někteří spoluhráči legraci.

„Já to mám rád, už jsem to párkrát zkoušel, třeba v devatenáctce. A občas to tam spadlo. Teď byla příležitost, tak jsem to zkusil a krásné to tam padlo,“ usmíval se stoper. „Je to ale euforie, krásné, takové pocity jsem ještě nezažil. Snad nám to ve druhé lize půjde,“ přál si stoper Baníku.

„Když to Patrik trefil, věřil jsem, že to už zvládneme,“ pronesl trenér Josef Dvorník nedlouho poté, kdy od svých svěřenců dostal vítězné „hoplá“ a sprchu šampaňským. Sám už jednou oslavy na Bazalech zažil, když s Baníkem před dvaceti lety získal mistrovský titul. Přiznal, že si na to vzpomněl.

„Jako hráč jsem šel určitým směrem, teď v trenérské kariéře je to můj největší úspěch, což je logické, protože jde o mužskou kategorii, i když v Opavě jsem jako asistent zažil postup do ligy. Teď jsem ale v pozici hlavního,“ podotkl Josef Dvorník.

„Samozřejmě jsem si na to vzpomněl, ale nejsem slavící typ. Prožívám si to v sobě, dva tři dny s odstupem si víc užiju, když už je trochu klid, s manželkou si sednu na terasu a dáme si kafe. Teď už budu přemýšlet nad tím, jak budu pracovat v létě,“ nastínil s tím, že měl původně dvě verze přípravy – druholigovou a pro MSFL. „Teď můžu aspoň jednu roztrhat,“ pousmál se Dvorník s tím, že by rád pokračoval se současným složením týmu, byť zmínil nutnost posílit.

Sezona ale nekončí, baníkovci by rádi ve zbývajících třech kolech navázali na dvě skvělé série – jedenáct výher v řadě a deset zápasů bez inkasované branky. Celkově to dělá 936 minut neprůstřelnosti. „Rozhodně to nechceme dohrát jen proto, abychom to dohráli. Naopak chceme ty série natáhnout a budeme dál pracovat,“ uzavřel Dvorník směrem k duelu na půdě Zlínska, Třince a doma s Frýdlantem nad Ostravicí.

Baník Ostrava B – ČSK Uherský Brod 2:0 (0:0)

Branky: 66. Měkota, 79. Elekana. Rozhodčí: Grečmal – Proske, Dedek. ŽK: Votava (Uherský Brod). Diváci: 333.

Sestava Baníku B: Kubný – Sirotek, Měkota, Říha, Sanneh – Málek (77. Fadairo), Holaň, Drozd (86. Temel), Chvěja (46. Elekana), Kilibarda (58. Samuel) – Kašpárek. Trenér: Dvorník.