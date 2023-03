Kádr v zimě opustil jeden z pilířů základní sestavy Jan Fulnek, který odešel na hostování do druholigového Vyškova. Filip Sotorník zamířil do Chrudimi. Ofenzivní sílu týmu by ale měly zkvalitnit dva druholigové příchody - Adam Provazník z Táborska a Guy Reteno Elekana z Líšně.

„Odešli kluci, kteří už třetí ligu přerostli, a my jsme na to museli reagovat. Přišli někteří kluci z dorostu, kteří už zkušenosti s béčkem mají, plus zkušený Elekana a Provazník. Myslím, že ve srovnání s podzimem nebudeme horší a že tým svou sílu určitě má,“ řekl Milan Chalupa.

Toho trápí dlouhá pauza zraněného špílmachra Dominika Holaně, který marodí od startu zimní přípravy. „To mě opravdu hodně mrzí, pro béčko je důležitým článkem. Ale věřím, že jsme našli alternativu, která by mohla fungovat,“ doplnil kouč Baníku B.

Baník v generálce smírně s Poláky, srovnal v závěru. Kouč? Kritika i pochvala

Před Baníkem jsou Rosice, Hlučín a vedoucí Kroměříž. Oba moravské kluby čekají ostravskou juniorku v úvodních jarních kolech. „Možná bych raději pozvolnější rozjezd právě proto, že nám chybí Holaň, ale takhle je to nalosováno a nemá cenu se schovávat,“ prohlásil Chalupa.

„Jsou to soupeři, se kterými chceme uspět a uděláme maximum, aby se nám to povedlo. Věřím, že připraveni jsme. V tomto ohledu jsem rád za generálku s Górnikem, bylo to vyhecované a prověřilo nás to. Cením si, že se tým za stavu 0:2 proti kvalitnímu soupeři zmobilizoval, zvedl a dokázal dotáhnout dvoubrankový handicap,“ dodal Chalupa.

Rezerva Baníku se pokusí zabojovat o první místo. „Jsme pořád v té čelní skupince a chceme se o to poprat a ještě to těm týmům před námi znepříjemnit. Pokud to nevyjde, svět se nezboří, ale byla by škoda se o to nepokusit. Vždy do zápasu jdeme s tím, že chceme tři body, tak uvidíme, jak budeme úspěšní,“ uzavřel Milan Chalupa.