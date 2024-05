/FOTOGALERIE/ Fantastická jízda! Na jaře nezvládli jen první duel v Karviné s „béčkem“ MFK (0:1) a na hřišti Slovácka B remizovali (1:1), v ostatních devíti zápasech druhé části MSFL fotbalová rezerva ligového Baníku Ostrava vždy ziskala tři body, z toho osmkrát v řadě za sebou. Naposledy v neděli na Bazalech s Blanskem. Porazila ho 3:0 a šest kol před koncem sezony vede tabulku s náskokem 11 bodů před druhým Zlínskem.

Zápas 27. kola MSFL Baník Ostrava B - Blansko 3:0 (12. 5. 2024). | Foto: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský

„Jsem velmi rád, že jsme prodloužili sérii. Myslím si, že to je pro kluky odměna za to, jak pracují v tréninkovém procesu,“ radoval se trenér „béčka“ Baníku Josef Dvorník z celkově osmnáctého vítězství v tomto ročníku třetí ligy.

Mladí Ostravané navíc vyhráli s nulou vzadu už sedmý zápas v řadě, neinkasovali dlouhých 666 minut. Posledním soupeřem, který jim dal gól, byly 31. března na Bazalech Rosice. Baník tehdy zápas 21. kola vyhrál 3:1.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - MSFL

„Chtěl bych pochválit i soupeře, který nepřijel betonovat a snažil se hrát kombinačně. Měli jsme velké množství zisků z presinku a je škoda, že jsme je nevyužili už v prvním poločase,“ vrátil se kouč Josef Dvorník k nedělnímu duelu 27. kola s Blanskem.

Do šaten zamířily oba týmy za stavu 0:0. „Přišlo to až ve druhém poločase, ale i za to jsme rádi,“ ocenil trenér přesné zásahy Samuela v 53., Málka v 77. a Kilibardy v 87. minutě, které znamenaly výhru 3:0. „Musím říct, že do defenzívy jsme pracovali dobře. Soupeř měl přesto také dva momenty, kdy nás Miky Kubný podržel,“ pochválil devatenáctiletého gólmana.

V příštím kole čeká rezervu Baníku těžká zkouška na hřišti třetího Znojma, kde nastoupí v sobotu 18. května. Do konce soutěže se pak ještě utká doma s Hodonínem (22. 5.) a Uherským Brodem (26. 5.), vyrazí za Zlínskem (31. 5.) i Třincem (8. 6.) a na Bazalech přivítái Frýdlant nad Ostravicí (16. 6.).

MSFL – 27. kolo:

Baník Ostrava B – Blansko 3:0 (0:0)

Branky: 53. Samuel, 77. Málek, 87. Kilibarda. Rozhodčí: Dudek – Lukašík, Malý. ŽK: Říha – Chyla, Smrčka, Šedivý, Studený, Jambor. Diváci: 200.

Baník Ostrava B: Kubný - Sirotek, Uchenna, Říha, Sanneh (89. Temel) - Elekana (67. Málek), Drozd (89. Hapal), Chvěja, Holaň, Samuel (81. Kilibarda) – Kašpárek. Trenér: Josef Dvorník.