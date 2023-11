/FOTOGALERIE/ Z první porážky v sezoně před týdnem doma se Zlínskem (0:1) se fotbalisté Baníku Ostrava B rychle vzpamatovali a ve 14. kole MSFL se radovali z devátého vítězství. Na Bazalech v neděli jasně přehráli Třinec 5:2, který usiluje o návrat do druhé ligy. Po dvou gólech dali Radim Šudák a střídající Elekana Guy Reteno, „vlastence“ přidal ve 40. minutě třinecký Filip Maksič.

Baník Ostrava B - Třinec 5:2 (14. kolo MSFL, 5. 11. 2023) | Foto: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský

„Odehráli jsme velmi dobrý zápas, jak herně, tak po stránce fyzického nasazení. Z hráčů byla cítit velká touha uspět po utkání se Zlínskem a byla to ta nejlepší odpověď na porážku z minulého týdne,“ potěšily domácího trenéra Josefa Dvorníka nasazení a bojovnost týmu. K dispozici měl navíc po nucené zdravotní pauze i Eldara Šehiće a Roberta Miškoviće.

Mladá rezerva ligového Baníku brankou Šudáka od 10. minuty vedla 1:0, o čtvrt hodiny později ale stav srovnal Barkov. Do šaten však šli radostněji domácí, pět minut před pauzou jim náskok vrátil vlastním gólem třinecký Maksič.

A padla i červená karta, viděl ji masér Ostravy Ondřej Suchánek za „použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest směrem k AR1 (asistent rozhodčího Tomáš Řezníček) o poločasové přestávce slovy: ‚Ty se uklidni ty zm*de‘. Urážka byla reakcí na uklidnění emocí v prostoru šaten ze strany AR1,“ uvedl důvod hlavní sudí Petr Dorušák v zápise o utkání.

Po pauze přidal druhou trefu domácí Šudák a na 4:1 zvýšil Elekana. Třinecký Dedič proměněnou penaltou sice v 77. minutě snížil, ale o deset minut později na konečný výsledek 5:2 upravil druhým góolem Elekana.

„V zápase jsme si vypracovali hodně brankových příležitostí a byli jsme i velmi efektivní. Chtěl bych pochválit všechny hráče, kteří do utkání zasáhli. Je to pro ně povzbuzení do dalších kol,“ připomenul trenér Josef Dvorník, že do konce podzimní části třetí ligy čekají „béčko“ Baníku ještě dvě derby.

Lídr MSFL, který vede tabulku s náskokem čtyř bodů před druhým Uničovem, nastoupí v sobotu 11. listopadu na hřišti předposledního Frýdlantu nad Ostravicí a první část sezony uzavře v sobotu 17. listopadu na Bazalech proti desátému Frýdku-Místku.

MSFL – 14. kolo:

Baník Ostrava B – Třinec 5:2 (2:1)

Branky: 10. a 54. Šudák, 74. a 87. Elekana, 40. vlastní Maksić – 27. Barkov, 77. z pen. Dedič. Rozhodčí: Dorušák – Řezníček, Grečmal. ŽK: Šudák – Maksič. ČK: Suchánek (masér, Baník B). Diváci: 300.

Baník Ostrava B: Kubný - Krupička, Říha, Měkota, Šehić (63. Š. Hapal) - Holaň, Grygar (82. Temel), Mišković (63. Drozd) - Málek (73. Elekana), Jamiu (82. Bitta), Šudák. Trenér: Josef Dvorník.