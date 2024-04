/FOTOGALERIE/ Neuspěli jen na startu jara v Karviné (0:1), v dalších třech letošních zápasech MSFL fotbalisté rezervy ligového Baníku Ostrava pokaždé bodovali, z toho dvakrát, vždy doma, naplno. Naposledy o Velikonocích na Bazalech, kde ve 21. kole porazili Rosice 3:1. Střelci gólů byli Chvěja, Kašpárek, Temel a také Sirotek, který ale nešťastně překazil čisté konto spoluhráči Kubnému.

Zápas 21. kola MSFL Baník Ostrava B - Rosice 3:1. | Foto: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský

Celkově zasloužené vítězství, ale potvrdili jsme si, že žádný zápas v soutěži není snadný a týmy jsou na nás dobře připraveny,“ upozornil Josef Dvorník, kouč mladých Ostravanů.

Ti potvrdili roli favorita hned v 1. minutě, kdy rosického Jágrika překonal Chvěja, po něm se to ve 22. minutě podařilo Kašpárkovi. „První poločas jsme si určitě vytvořili více šancí a dali jsme dvě branky, ale ve druhém jsme nechali převzít iniciativu soupeře a on zaslouženě snížil,“ vrátil se Josef Dvorník k dalšímu průběhu.

Do zápasu vrátil Rosice po přestávce smolný gól domácího Sirotka, který po centru ze strany poslal balon nešťastně do vlastní branky. „Patnáct minut jsme se hledali. Ale prospělo nám prostřídání, přišla stejná kvalita. To je výhoda širšího kádru, že přijdou hráči, kteří okamžitě zvednou hru,“ připomenul kouč Baníku B, že vítěznou pojistku na 3:1 zařídil v 86. minutě střídající Temel.

Tým trenéra Josefa Dvorníka se v tabulce třetí ligy drží na 2. místě, od vedoucí Karviné B ho dělí dva body. V příštím kole nastoupi v neděli 7. dubna na hřišti v tabulce jedenácté rezervy ligového Zlína.

Mladíci z Karviné výzvu zvládli, derby ve Frýdku rozhodli už v prvním poločase

MSFL – 21. kolo:

Baník Ostrava B – Rosice 3:1 (2:0)

Branky: Branky: 1. Chvěja, 22. Kašpárek, 86. Temel – 54. vlastní Sirotek. Rozhodčí: Vejtasa – Řezníček, Proske. ŽK: Sirotek, Říha – Mazoch. Diváci: 339.

Baník Ostrava B: Kubný - Krupička (59. Sanneh), Uchenna, Říha, Sirotek - Málek (59. Elekana), Holaň, Chvěja (81. Temel), Samuel (59. Kilibarda) - Kašpárek, Fadairo (73. Šudák). Trenér: Josef Dvorník.