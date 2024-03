/FOTOGALERIE/ V tabulce je do soboty od sebe dělilo patnáct míst a 21 bodů, přesto souboj ligových rezerv Baníku a Slovácka ve 20. kole MSFL skončil v Kunovicích nerozhodně 1:1. Ostravané přitom po gólu Samuela Da Silvy Ferreiry v 77. minutě vedli, ale jejich radost trvala jen tři minuty, pak udeřilo Slovácko. Kratochvíla srovnal na 1:1 a v nastavení přidal další trefu Kvasina, jeho branka ale kvůli úmyslnému hraní rukou neplatila.

Fotbalisté Slovácka B (bílé dresy) hráli v Kunovicích s juniorkou Baníku Ostrava nerozhodně 1:1. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Bezprostředně po utkání cítíme trošičku zklamání, ale je to plusový bod z venku. Slovácko je kvalitní soupeř, který nepatří tam, kde je momentálně, a půjde nahoru,“ konstatoval trenér „béčka“ Baníku Josef Dvorník.

Slovácko i přes zisk bodu v tabulce kleslo ze 17. na poslední 18. místo. „Naše strategie byla nasadit rychlostní typy až do průběhu utkání. A myslím, ze ten plán vycházel, protože Šudák, hlavně Kilibarda i Fadairo to hodně oživili a po výborné akci Kilibardy jsme dali i gól,“ vrátil se ostravský kouč k 77. minutě.

„V podstatě hned po vedoucím gólu nám tam propadl po rohu míč a soupeř vyrovnal. To by se nám stávat nemělo,“ upozornil Josef Dvorník po trefě domácího Kratochvíly.

Rezerva Baníku nakonec mohla přijít i o bod za remízu, branka Kvasiny v nastavení ale neplatila kvůli úmyslnému hraní rukou.

„Když to vezmu celkově, byl to vyrovnaný zápas, měli jsme tam nějaké ošemetné situace, ale to i soupeř. Byl těžší terén, my byli ti, kdo chtěli tvořit, takže to svědčilo spíše soupeři, který nakopával. Ale na to se nechci vymlouvat,“ dodal ostravský kouč.

V dalším kole Baník v neděli 31. března hostí na Bazalech Rosice.

MSFL – 20. kolo:

Slovácko B – Baník Ostrava B 1:1 (0:0)

Branky: 80. Kratochvíla – 77. Samuel. Rozhodčí: Machorek – Tomanec, Prokůpek. ŽK: Holásek, Kim, Okoromi, Kvasina, Němčický (trenér), Šuškavčevič (asistent) - Sirotek, Šudák. Diváci: 122.

Baník B: Markovič - Sanneh, Uchenna, Říha, Sirotek - Málek (60. Šudák), Drozd (73. Fadairo), Holaň, Samuel - Chvěja (73. Kilibarda), Kašpárek. Trenér: Josef Dvorník.