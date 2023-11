/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Druhou porážku v této sezoně utrpěli fotbalisté „béčka“ ostravského Baníku. Lídr MSFL v zápase 15. kola nestačil na Frýdlant nad Ostravicí, na jeho hřišti v sobotu padl 1:2. Jediný gól mladé rezervy ligového týmu dal v 82. minutě střídající Matyáš Bitta.

Baník Ostrava B v tomto ročníku MSFL poprvé prohrál ve 13. kole na Bazalech se Zlínskem (0:1), podruhé v sobotu ve Frýdlantu nad Ostravicí (1:2). | Foto: FC Baník Ostrava

Frýdlant, který byl do soboty v tabulce předposlední, o čtvrté výhře v tomto ročníku třetí ligy rozhodl v úvodním poločase. V regionálním derby ho poslal do vedení Adam Varadi, když v 10. minutě proměnil pokutový kop. Druhou branku pak přidal Jarmil Blahuta ve 38. minutě.

„Těžký terén naší kombinační hře uškodil více než domácím, kteří spoléhali pouze na standardky. Ty bohužel utkání rozhodly," konstatoval Josef Dvorník, trenér ostravské juniorky. „Soupeř dal gól po naší zbytečné penaltě a druhý gól trefil odražený balon nechytatelně pod břevno," dodal.

Baník měl na těžkém a hrbolatém terénu sice územní převahu, ale střelecky se mu nedařilo. Mišković hlavou v úvodní půli ani Jamiu, Elekana a Říha po přestávce nemířili přesně. „První poločas se nám nevyvedl, byli jsme pohybově horší než soupeř, nereagovali jsme na odražené míče. Nedostávali jsme se do finální fáze," vrátil se Josef Dvorník k dění na hřišti.

„Druhý poločas jsme to trošku přeskupili a hráli na dva útočníky, Bitta i Elekana vnesli větší život do toho zápasu. Dostávali jsme se častěji do zakončení, ale všechno nám šlo mimo bránu nebo pochytal brankář," konstatoval kouč rezervy ligového Baníku.

Prosadil se až osm minut před koncem normální hrací doby střídající Bitta. Stejný hráč mohl jen o minutu později vyrovnat, ale domácí gólman jeho hlavičku zneškodnil. Po něm přestřelil bránu Elekana a těsně před koncem střelu Samuela vyrazil Thimel nad. „Škoda, že jsme dali kontaktní gól až deset minut před koncem. Ač se mužstvo snažilo, touha po vítězství byla u domácího týmu větší. Tento zápas bych řadil do kategorie nepovedených," řekl Josef Dvorník.

Baník v neúplné tabulce zůstal první, ale Uničov, který vystřídal na 2. místě Karvinou B po její domácí prohře s Blanskem (0:1), na něho ztrácí jediný bod. Podzimní část MSFL zakončí Ostravané v pátek 17. listopadu na Bazalech v derby s Frýdkem-Místkem.

MSFL – 15. kolo:

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – Baník Ostrava B 2:1 (2:0)

Branky: 10. z pen. Varadi, 38. Blahuta – 82. Bitta. Rozhodčí: Mayer – Dorotík, Lukašík. ŽK: Hladík, Teplý, Šafner, Kedroň, Jiříček – Holaň, Mišković, Šudák, Drozd, Šehić, Říha. Diváci: 380.

Baník Ostrava B: Struhař - Krupička, Měkota (73. Samuel), Říha, Šehić; Holaň, Mišković (46. Bitta), Drozd (46. Elekana); Málek (80. Bewene), Jamiu, Šudák. Trenér: Josef Dvorník.