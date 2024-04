/FOTOGALERIE/ Dohnali ztrátu! Fotbalisté rezervy ostravského Baníku s posilami z ligového týmu vyhráli těžký duel na hřišti zlínského „béčka“ 1:0 a na 2. místě tabulky MSFL mají 43 bodů, stejně jako první Karviná B, která ve 22. kole doma remizovala s Hodonínem (4:4). Vítězství ve Zlíně zařídil v 70. minutě střídající Kilibarda.

Fotbalisté Baníku Ostrava B navázali ve Zlíně na týden starou výhru z Bazalů s Rosicemi (3:1). Jeho rezervu ve 22. kole MSFL porazili 1:0. | Foto: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský

„Musím poděkovat celému týmu, každý dnes odvedl svůj kus práce, kterým přispěl ke třem důležitým bodům. Za to jsem velmi rád,“ pochválil ostravský trenér Josef Dvorník své svěřence.

K dispozici měl navíc z ligového „áčka“ Rakovana, Koláře, Natchkebiu a Ndyiaeho. „Začátek jsme měli dobrý, ale neproměnili jsme jednu šanci Elekanou a pak jsme nedotáhli akce kolem třiceti, dvaceti metrů,“ vrátil se kouč dění na hřišti v úvodní pětačtyřicetiminutovce. Skončila bezgólovou remízou 0:0.

Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - MSFL

„Do druhého poločasu jsme naopak nevstoupili úplně dobře, ale znovu nám vyšla všechna střídání, která zvedla naši hru,“ vysvětlil Josef Dvorník, proč v neděli na trávník postupně vyslal Temela, Kilibardu a Drozda.

„Byli jsme pak silnější na míči a podařilo se nám vstřelit gól. V závěru jsme tam na poslední minuty poslali Patrika Měkotu, abychom uskákali centry do našeho vápna. Dolů šel Kuba Drozd, ale nikoliv kvůli výkonu, i on odehrál svou část utkání dobře. Bylo to čistě z taktických důvodů, abychom vzadu získali na poslední minuty výšku. Celkově pochvala celému týmu za důležité tři body,“ radoval se Josef Dvorník trenér z dvanácté výhry v tomto ročníku třetí ligy.

V příštím kole čeká „béčko“ Baníku v neděli 14. dubna na Bazalech derby s Hlučínem.

Osmnáct let čekání skončilo! Baník dobyl jabloneckou Střelnici, rozhodl vlastňák

MSFL – 22. kolo:

Zlín B – Baník Ostrava B 0:1 (0:0)

Branka: 70. Kilibarda. Rozhodčí: Svoboda – Mrázek, Vlk. ŽK: Uchenna, Kilibarda (oba Baník B). Diváci: 170.

Baník B: Kubný - Krupička, Uchenna, Říha, Sanneh - Šudák (73. Drozd, 90+3. Měkota), Holaň, Elekana (64. Temel), Samuel (64. Kilibarda) - Fadairo, Kašpárek. Trenér: Josef Dvorník.

#facr-vysledky|15545 |22#