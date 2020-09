„Prožívám nefalšovanou radost, protože to byl strašně těžký zápas. Sestavu jsme poslepovali, navíc jsme narazili na kvalitního soupeře, fotbalově byl Zlín trochu lepší, ale odbojovali jsme to, odmakali a mužstvu gratuluji. Zaslouží absolutorium. Úžasné vítězství," vyznává se trenér Odry Lubomír Adler.

Ostravané tak nadále mají o co hrát. „Sportovní stránka je super, pořád je o co hrát a každý zápas má náboj, je důležitý, protože může tabulkou hodně zamíchat. Osobně to kvituju,“ těší kouče. „I proto jsem rád, že jsme to v pátek se Zlínem zvládli, aspoň můžeme být ve větším klidu. Celkově ale je to zajímavé, což mě těší a myslím, že se to musí líbit i lidem, kteří soutěž sledují,“ míní Adler.

Sobotní bitva byla pro petřkovické mužstvo výjimečná i proto, že si podobně jako o den dřív B-tým Baníku mohlo užívat atmosféru nově zrekonstruovaných Bazalů. Na domovském hřišti Odry totiž probíhal mezinárodní mládežnický turnaj Landek Cup. „Krásné hřiště, skvělé podmínky, moc se mi to líbilo. Navíc výborné prostředí. Samozřejmě tribunka je malá, ale komfort perfektní, takže jsme si to užili. Zvlášť když se vyhrálo,“ líčil své pocity Lubomír Adler.

Další výzva navíc na sebe nenechá dlouho čekat. Už tento pátek (od 18 hodin) se Petřkovice představí v derby na hřišti nedalekého Hlučína. „Potřebujeme se dát dohromady zdravotně, vypadlo nám hodně hráčů, takže jsme to se Zlínem trochu lepili. Věřím ale, že se znovu dobře nachystáme a těším se,“ řekl Adler.

„Navíc se hraje v pátek večer, atraktivní čas, bude to pod světly, což je pro nás něco nového, ale další zajímavý atribut, tak snad vyjde i počasí, aby lidé přišli. Paráda,“ doplnil na závěr šéf petřkovické lavičky.

FC Odra Petřkovice - FC Fastav Zlín B 3:2 (1:1)

Branky: 14. a 49. Zajíček, 58. Holzer - 38. Chwaszcz, 79. Uhřík. Rozhodčí: Zaoral - Ogrodník, Richtár. ŽK: Zajíček - Uhřík. Diváci: 124.

Petřkovice: Lapeš – Wala, Plesník, Mládek, Holzer – Neumann, Praus, L. Ptáček, Moučka – Raab (89. Raška), Zajíček. Trenér: Adler.