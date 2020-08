Rezervě Baníku bookmakeři logicky věřili. Také proto, že ve Znojmě naposledy zvítězili 5:0, a to v březnovém duelu 32. kola třetí nejvyšší soutěže. Ještě předtím dokázali Ostravané doma vyhrát nad stejným soupeřem 4:0. Tentokrát ale tvrdě narazili.

Jihomoravané šli do vedení zásluhou Moravce v závěru prvního poločasu. V nástupu do toho druhého zvýšil Okleštěk. Definitivní pojistku přidal v 77. minutě Pohanka. „Málokdo nám věřil, ale to nás ještě víc hnalo kupředu," vyznal se po duelu kapitán Znojma Milan Moravec, autor vítězné branky.

Domácím nebyl nic platný ani záložník z áčka De Azevedo. Devětadvacetiletý Brazilec, který minulý týden neodcestoval s prvním týmem na soustředění do Rakouska, protože vyjednává o novém angažmá (Sigma Olomouc), byl po hodině hry za stavu 0:2 střídán. „Ani on nám nepomohl,“ hlesl pro Deník kouč Baníku B Daniel Tchuř.

„Jde vidět, že chce hrát, ale je to neřízená střela,“ pokračoval Tchuř, který byl po třígólovém přídělu zklamaný. „Nejsem spokojený s výsledkem ani hrou. Neprosazovali jsme se směrem dopředu a ani obranná fáze nám nefungovala,“ přiznal Tchuř.

„Snažili jsme se o kombinaci, soupeř hrál v bloku, zhušťoval to a vyrážel do rychlých brejků, které jsme bohužel nezachytávali,“ dodal Daniel Tchuř, jehož svěřenci se ve 2. kole MSFL pokusí v neděli 16. srpna od 10.15 hodin v derby s Petřkovicemi o reparát.

BANÍK OSTRAVA B – ZNOJMO 0:3 (0:1)

Branky: 41. Moravec, 52. Okleštěk, 76. Pohanka. Rozhodčí: Richtár - Macrineanu, Dudek. ŽK: Hasala, Kostka, Martiník - Krakovčík. Diváci: 243.

Baník Ostrava B: Kovařík – Zálešák, Tamajka, Hasala, Velner (80. Fulnek) - Jaroň (57. Urban), Mooc, De Azevedo (57. Martiník), Kostka - Lokša, Zajíček (46. Barkov). Trenér: Tchuř.