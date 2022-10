Kouč Vítkovic Semelka: Nezvládáme vstupy, teď přijdou zápasy pravdy. Co posily?

Proč se nedaří?

To je těžká otázka. Myslím si, že je to dané tím, že jsme na začátku dělali strašné a nevynucené chyby. Máme mladý mančaft a spousta kluků nikdy nehrála druhou nebo třetí ligu, přechod z dorosteneckého i juniorského fotbalu do mužského je velký skok. Ukázalo nám to prostě zrcadlo. Od třetí ligy výš se každá chyba trestá a my jich děláme v každém zápase hodně. To nás pak stojí body. To je důvod.

Když jste v létě přišel a viděl jste mladý tým, přičemž ze zkušených jste tam pouze vy a Martin Motyčka, co jste si pomyslel?

Abych pravdu řekl, byl jsem optimistický. Ano, máme mladé kluky, kteří to nikdy nehráli, ale byl jsem přesvědčený, že se budou chtít ukázat. Na druhé straně každý mančaft ve třetí lize má zkušené hráče. I třeba ten Frýdlant, který postoupil. Měl jsem lehkou obavu, aby se nenaplnil scénář, který je právě teď skutečností. Když jsem viděl přípravu, říkal jsem si, že kluci jsou šikovní. Pak najednou ale přišla sezona, ostré zápasy, a to, co si dovolili v přípravě, zmizelo. Najednou došlo na chyby, které v přípravě nebyly. Ta tíha možná na kluky dopadla, navíc když to předtím nehráli.

Šéf Vítkovic o Slovanu: Nechtěli jsme klub zabít. Jaké jsou s areálem plány?

Věříte, že tým na MSFL má, nebo bude nutné v zimě posílit?

Asi bude důležité, abychom tým posílili právě o pár zkušenějších hráčů. Ale třeba teď v Kvítkovicích už to bylo zase o trochu lepší. Akorát nás moc nepodržel rozhodčí. (usměje se) Na konci nám tam něco vymyslel. Samozřejmě bude to do konce podzimu těžké, ale věřím, že máme na to, abychom uhráli nějaké body. Hlavně doma. Škoda, že to nevyšlo teď o víkendu.

Proč?

I přes první gól, ať už padl jakkoliv, jsme pořád bojovali, nedali jsme dvě vyložené šance. V 65. minutě to mohlo být 1:1, nebo dokonce 2:1 pro nás. Na konci nás domácí potrestali gólem z penalty a po hře rukou, což nechápu. Bod jsme ale mohli přivézt.

Vítkovice stále bez bodů. Nepanikaříme, říká trenér Semelka. Co posílení kádru?

Zajímavé je, že nedáváte mnoho branek, ale když dvě tři vstřelíte, tak dost inkasujete…

Je to tak. Sám musím přiznat, že jsem z toho frustrovaný, protože nejsem zvyklý abychom v každém zápase dostávali takovou porci gólů. Soupeři je ale dávají strašně lehce. Buď po přihrávce pod sebe do prázdné brány, nebo po standardce, kdy hráč hlavičkuje sám… Pro celý tým je těžké, že my se na gól nadřeme, a pak vidíme, jak jednoduše inkasujeme.

Doléhá to na tým?

Myslím si, že ano. Mohli bychom říct, že jsou to mladí kluci a moc si to neberou, ale pak rozhodčí pískne a zdá se mi, že jim to v hlavě šrotuje. Hlavně neudělat chybu. Nepokazit. Asi to na ně doléhá. Samozřejmě když se vyhrává, jde vše samo. Já ale zažil i tyto situace, v Opavě i ve Vítkách, že také zkušenějším to v hlavě šrotovalo a nedařilo se jim. Na mladé to má také dopad.

Slovan utekl zániku! Nejstarší klub Ostravy zachránily Vítkovice, přišel o areál

Našel byste v současných výsledcích nějakou spojitost?

Jasně. Vždy uděláme totální blbost. Nedokážu si vysvětlit, proč dostaneme vždy do páté minuty gól. To mi hlava nebere. Uděláme chybu, v naší situaci to kluky hodně ovlivní, a i když se snažíme do zápasu vrátit, vstřelíme branku, tak pak se zase srazíme minelou zpátky. To je spojitost.

Vy jste zažil jedno krušné období ve Vítkovicích, tenkrát druholigových, kdy se nedařilo, viďte?

Ano. Tehdy to ale bylo z úplně jiných důvodů. Já tam byl služebně nejstarší, tři roky byly super, ale poslední půlrok to bylo těžké. Byli jsme bez výplat, morálka tím pádem nulová. Ale i tak jsme trénovali a hráli zápasy, byť zadarmo. Už se vědělo, že Vítky zbankrotují, tak jsme to dohráli, aby klub nedostal ještě pokutu. Nikomu se už ale nechtělo, bylo jasné, že jdeme ke dnu a nedostaneme ani korunu.

Kouč Vítkovic: MSFL? Starost, ale radost převládá. Potvrdil spolupráci s Baníkem

Teď už máte spíše soupeře z druhé poloviny tabulky. Věříte, že se nastartujete, aby na jaře bylo o co hrát?

Samozřejmě, ale když si to tak vezmete, tak my spoléhali už na zápas s Velkým Meziříčím, že tohle bude bod, ve kterém to zlomíme a pomalu budeme stoupat. Stejně jsme prohráli. Tři góly jsme sice dali, ale čtyři dostali. Strašně lehké navíc. A z Otrokovic jsme také měli něco přivézt. Je to těžké, ale pokud budeme dál dělat ty chyby, půjde vše ve stejném duchu. Musíme makat na sto procent, abychom se pokusili vytěžit z těch zápasů maximum. Ve třetí lize není lehký mančaft.

Azyl v Markvartovicích vám asi také nenahrává, že?

Ani bych tomu neříkal, že jsme tam doma. Já se tam tak necítím. Je to nouzové řešení a myslím, že nikdo z nás se tam necítí ideálně. Ani fanoušci, kteří se tam hůř dostávají, nebo i vedení. Bohužel je to ale realita. Každopádně nás to určitě ovlivňuje, protože je to vesnické zázemí, stadionek, kde ale nepatříme. Myslím, že to roli také hraje.