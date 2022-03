„Byl jsem odhodlaný tým pro jarní část sestavit. Měl jsem na to sedm dnů,“ poznamenal Jaroslav Samson. „Z důvodů procesních chyb se nám nepodařilo udržet hráče z podzimního kádru. Navíc se se nám zranili Labuda a Gebauer, přesto jsme pracovali na tom, aby tým byl schopen jaro odehrát. Byť by to bylo na krev, do prvního jarního kola bychom byli schopni nastoupit,“ pokračoval v povídání možný zachránce dolnobenešovkého áčka. Krom dvou zmiňovaných marodů v klubu zůstali z podzimu ještě Baránek, Karčmář, Skroch, Koňařík a Sobek. „Podařilo se nám domluvit kluky, kteří hráli špičku kraje a hráče z divize. Další byli rozjednání, časový prostor k tomu ještě byl. Jenomže nakonec rozhodla ekonomická stránka věci,“ podotkl Jaroslav Samson.