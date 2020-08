Branka: 60. Raab. Rozhodčí: Kotala. ŽK: Fulnek, Martiník - Sporysz. Diváci: 450.

Baník B: Murin - Zálešák, Hasala, Velner, Fulnek - Jaroň, Kulig, Mooc, Kostka (46. Urban) - Lokša, Barkov (64. Zajíček). Trenér: Tchuř.

Petřkovice: Lapeš - Wala, Plesník, Mládek, Sporysz - Neumann, Praus, Holzer, Moučka (85. L. Ptáček) - J. Ptáček, Raab (91. Smékal). Trenér: Adler.



Daniel Tchuř (trenér Baníku B): „Bylo to lepší než posledně se Znojmem, kdy jsme dostali trojku, ale i tak jsem zklamaný, body zase nemáme. V první půli jsme byli o něco lepší, trefili jsme břevno, druhá půle už od nás tak dobrá nebyla. Dostali jsme gól, mohli pak dostat i druhý, zároveň tam byla v závěru možnost na vyrovnání, ale šanci Lokši bohužel gólman chytil.“

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Po prvním nevydařeném kole jsme vyhrát potřebovali, takže jsme rádi. Soupeř kvalitní, ale kromě prvních dvaceti minut, kdy jsme trochu zaostávali, jsme si s tím poradili. Myslím, že z naší strany povedený zápas. I gólů jsme nakonec mohli dát více." (noh, hek)

OTROKOVICE - FRÝDEK-MÍSTEK 0:3 (0:2)

Branky: 3. Žondra, 14. Varadi z pok. kopu, 53. Dziuba. Rozhodčí: Rosický. ŽK: Koňařík, F. Přikryl - Skwarczek. Diváci: 240.

Frýdek-Místek: Bárta - Dudek, Literák, Straňák, Russmann - Skwarczek (87. Kaňák), Dziuba - Varadi (77. Hajnoš), Bzirský (66. Hladík), Hykel (84. Šeba) - Žondra (21. Teplý). Trenér: Hubník.



Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku): „Rozhodlo prvních patnáct minut, kdy jsme dali dva góly. Hned na začátku nás poslal do vedení Žondra, který si pak navíc chytře pokryl míč v šestnáctce, soupeř ho trefil skluzem do nohy a byla z toho proměněná penalta. Jsem rád, že nám vstup do sezony vyšel. Dva zápasy, šest bodů a skóre 5:0 je dobrý základ.“ (noh)

DOLNÍ BENEŠOV - VRCHOVINA 0:2 (0:1)

Branky: 25. Michal, 47. Duba. Rozhodčí: Macrineanu. ŽK: Krejčí, Moravec, Karčmář, Býma, Kubík - Michal, Skalník, Feik. Diváci: 163. D. Benešov: Baránek - Dolba (46. Skroch), Kubík, Moravec, Krejčí - Musila. Karčmář, Gebauer (60. Býma), Blahuta, Pecuch (60. Trajkovski) - Labuda. Trenér: Melecký.



Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „Je to pořád stejná písnička. Směrem dopředu jsme jaloví, vedle toho jsme schopni vyrobit celou řadu ztrát, které soupeř dokáže potrestat. Hráli jsme doma a dostali se jen ke dvěma střelám. Čekal jsem, že si pomůžeme alespoň standardními situacemi, ale ani ty nám nešly.“ (rob)

SLOVÁCKO B - HLUČÍN 0:0

Rozhodčí: Pochylý. ŽK: Kostka - Hudeczek, Vengřinek. Diváci: 159. Hlučín: Kolenko - Wolf, Mac, Hudeczek, Kundrátek - Vengřínek, Opatřil (46. T. Dostál) - R. Dostál (58. Kraut), Rubý, Heller (58. Grussmann, 87. Massaniec) - Padych (87. L. Kundrátek). Trenér: West.

Roman West (trenér FC Hlučín): „Zasloužená remíza. Chvílemi jsme byli lepší my, chvílemi soupeř. Žádné velké šance k vidění nebyly. Vytvořili jsme si spoustu akcí, kopali rohy, přímé kopy. Chybělo nám ale finále. Nebyli jsme si schopni nachystat dobrý balon. Bod bereme.“ (rob)

KROMĚŘÍŽ - ROSICE 2:2 (1:1)

Branky: 19. a 64. Kovář - 36. Zezula, 67. Fila. Rozhodčí: Zaoral. ŽK: Červenka, Matoušek, Kovář - Pazourek, Novák, Černý. Diváci: 276.

ZNOJMO - VYŠKOV 0:2 (0:0)

Branky: 55. Klesa, 68. Jambor. Rozhodčí: Tomanec. ŽK: Malár, Krakovčík - Hanuš, Sedlo. Diváci: 500.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - UHERSKÝ BROD 1:1 (1:1)

Branky: 6. Demeter z pok. kopu - 43. Flasar. Rozhodčí: Mayer. ŽK: Nedvěd, Demeter, Šuta - Vrága, Flasar, Váňa, Mančík. Diváci: 475.

SIGMA OLOMOUC B - UNIČOV 2:0 (0:0)

Branky: 53. Zmrzlý, 60. Daněk. Rozhodčí: Vostrejž. ŽK: Grygar, Zmrzlý - Bača, Ambrozek. Diváci: 185.

JIHLAVA B - ZLÍN B 2:3 (1:1)

Branky: 3. Pojezný, 89. Kolčava - 10. a 56. Chwaszcz, 91. Kolář. Rozhodčí: Líkař. ŽK: Matulka (J.). Diváci: 120.

TABULKA:

1. Frýdek-Místek 2 2 0 0 5:0 6

2. Vyškov 2 2 0 0 4:1 6

3. Velké Meziříčí 2 1 1 0 4:2 4

4. Zlín B 2 1 1 0 4:3 4

5. Hlučín 2 1 1 0 1:0 4

6. Vrchovina 2 1 0 1 3:2 3

7. Znojmo 2 1 0 1 3:2 3

8. Otrokovice 2 1 0 1 3:3 3

9. Sigma B 2 1 0 1 2:2 3

10. Petřkovice 2 1 0 1 1:3 3

11. Kroměříž 2 0 2 0 2:2 2

12. Slovácko B 2 0 2 0 1:1 2

13. Uherský Brod 2 0 2 0 1:1 2

14. Rosice 1 0 1 0 2:2 1

15. Jihlava B 1 0 0 1 2:3 0

16. Dolní Benešov 2 0 0 2 0:3 0

17. Uničov 2 0 0 2 1:5 0

18. Baník B 2 0 0 2 0:4 0