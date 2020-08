Branky: 36. Hykel, 58. Literák, 79. Kebísek. Rozhodčí: Mayer. ŽK: Strakoš, Wala, Neumann, Honiš - Bzirský, Dziuba, Hykel. Diváci: 324. Petřkovice: Lapeš - Wala, Honiš, Plesník, Strakoš - Neumann, Praus (46. J. Ptáček), Holzer, Mládek, Moučka - Raab. Trenér: Adler.

Frýdek-Místek: Bárta - Literák, Hykel (83. Šeba), Straňák, Žondra, Dziuba, Russmann, Dudek, Zapalač (62. Kebísek), Bzirský (58. Teplý), Skwarczek. Trenér: Hubník.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Soupeř byl o fous lepší než my. Výsledek je pro nás krutý, protože jsme měli příležitosti, které ale gólem neskončily. Naopak Frýdek byl produktivní, potrestal naše chyby. Přitom si myslím, že z hlediska výkonu to nebyl z naší strany špatný zápas.“

Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku): „Vyhrát venku 3:0 bez inkasovaného gólu, to vždy vypadá dobře. Přistoupili jsme k tomu úplně jinak než naposledy proti Baníku B, hráli jsme týmově a kluci vše plnili na sto procent.“ (hek, sob)

ZNOJMO - DOLNÍ BENEŠOV 0:0

Rozhodčí: Havlín. ŽK: Contreras, Štrombach - Romaněnko. Diváci: 250. Dolní Benešov: Chvěja - Romaněnko (84. O. Večerek), Kubík, Moravec, Krejčí - Skroch (90. D. Večerek), Gebauer, Karčmář, Býma (46. Dolba, 79. Foitzik) - Pecuch - Labuda (90. Adamík). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „V prvních dvaceti minutách mělo Znojmo navrch, nejvíce problémů nám dělal Okleštěk, který své spoluhráče zásoboval přesnými přihrávkami. My jsme ale hráli dobře z obrany. Druhá půle byla zajímavá, oba týmy chtěly vedení strhnout na svou stranu. Znojmo hrozilo hodně z brejků. Konečná remíza je spravedlivá.“ (rob)

KROMĚŘÍŽ - HLUČÍN 1:5 (1:3)

Branky: 33. Plecitý - 17. a 20. Kraut, 38. Padych, 70. Opatřil, 88. P. Kundrátek. Rozhodčí: Řezníček. ŽK: Kovář, Štěpánek - Vengřinek, Hudeczek, Mac. ČK: 74. Štěpánek (K.). Diváci: 257. Hlučín: Kolenko - Wolf, Hudeczek, Mac, P. Kundrátek - Vengřinek (76. Dydowicz) - Opatřil (80. Massaniec), Rubý, L. Kundrátek (87. Buchvaldek) - Padych (83. T. Dostál), Kraut (78. R. Dostál). Trenér: West.

Roman West (trenér Hlučína): „Zápas nám vyloženě sedl. Vpodstatě na co jsme sáhli, to bylo dobře. Stejně jako v předchozích dvou domácích utkáních jsme měli šance. Teď jsme je ale proměňovali. Soupeře jsme agresivním pressinkem přinutili ke dvěma chybám, které vyústily v góly. Důležité bylo, že jsme po domácím snížení dali hned třetí gól. Druhý poločas jsme kontrolovali.“ (rob)

BANÍK OSTRAVA B - UNIČOV 3:1 (1:0)

Branky: 6. Martiník, 64. Lokša, 85. Wojatschke - 86. Vichta. Rozhodčí: Bebenek. ŽK: Kaloč - Bača, Ambrozek. Diváci: 200. Baník B: Budinský - Zálešák, Azackij, Hasala, Fulnek - Kaloč, Mooc (65. Kulig) - Jaroň (72. Kostka), Martiník (60. Wojatschke), Buchta (82. Žák) - Lokša (77. Barkov). Trenér: Smetana.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Narazili jsme na kvalitního soupeře, výsledek se rodil těžko a je určitě lepší než výkon. Rozhodně máme na čem pracovat a co zlepšovat. Každopádně je pro nás důležité, že i méně líbivou hrou jsme to v naší situaci zvládli. To se cení. Druhý poločas byl dobrý.“ (hek)

OTROKOVICE - UHERSKÝ BROD 0:3 (0:1)

Branky: 51. Janša, 70. Lorenc, 9. Váňa. Rozhodčí: Drozdy. ŽK: Přikryl, Markovič, Vychodil - Janša, David. ČK: 62. Přikryl (O.). Diváci: 172.

JIHLAVA B - VRCHOVINA 1:4 (0:0)

Branky: 81. Havlín z pok. kopu - 51. J. Švanda, 66. Batelka, 79. Tulajdan, 85. Chloupek. Rozhodčí: Mrázek. Bez diváků. ,

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - ZLÍN B 2:0 (1:0)

Branky: 42. Demeter, 70. Šuta. Rozhodčí: Slováček. ŽK: Sysel - Venený. Diváci: 498.

SIGMA OLOMOUC B - ROSICE 1:2 (0:1)

Branky: 73. Yunis z pok. kopu - 29. Dobrovodský, 55. Vítámvás. Rozhodčí: Páral. ŽK: Galus, Baďura (oba O.). Diváci: 131.

SLOVÁCKO B - VYŠKOV 4:1 (2:1)

Branky: 15., 45. a 80. Kliment, 77. Kubala - 25. Simr. Rozhodčí: Slabý. ŽK: Srubek - Vintr. Diváci: 243.

