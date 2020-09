Rozhodčí: Páral. ŽK: Rubý, Heller (oba H.). Diváci: 200.

Baník B: Murín - Zálešák, Velner, Hasala, Fulnek - Drozd, Mooc - Chvěja (77. Wojatschke), Martiník (68. Barkov), Buchta - Lokša (61. Martišiak). Trenér: Smetana.

Hlučín: Kolenko - Wolf, Mac, Massaniec, P. Kundrátek (80. Hudeczek) - Heller, Vengřinek, Opatřil (82. Dydowicz), L. Kundrátek (55. R. Dostál) - Rubý (65. Pyclík) - Kraut (55. Padych). Trenér: West.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Asi se splnil scénář, jaký jsme očekávali. Hlučín byl dobře připraven i motivován, předvedl organizovaný výkon. Přesto jsme si vytvořili dost šancí, ale ty měl i soupeř. Vyhrát mohl kdokoli, o remíze rozhodlo neproměňování příležitostí.“

Roman West (trenér Hlučína): „Bod je dobrý, bereme ho. Šlo o vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách. Nás podržel v rozhodujících chvílích brankář Kolenko. Těší mě, že se nám podařila po dvou nepovedených zápasech udržet nula vzadu.“ (hek, rob)

PETŘKOVICE - ZLÍN B 3:2 (1:1)

Branky: 14. a 49. Zajíček, 58. Holzer - 38. Chwaszcz, 79. Uhřík. Rozhodčí: Zaoral. ŽK: Zajíček - Uhřík. Diváci: 124. Petřkovice: Lapeš - Wala, Plesník, Mládek, Holzer - Neumann, Praus, L. Ptáček, Moučka - Raab (89. Raška), Zajíček. Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Prožívám nefalšovanou radost, protože to byl strašně těžký zápas. Sestavu jsme poslepovali, navíc jsme narazili na kvalitního soupeře. Fotbalově byl Zlín trochu lepší, ale odbojovali jsme to, odmakali a mužstvu gratuluji. Zaslouží absolutorium. Úžasné vítězství.“ (hek)

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - DOLNÍ BENEŠOV 5:3 (2:1)

Branky: 35. a 67. Plichta, 39. a 90. Nedvěd, 55. Mir. Malata - 41. Gorčica, 58. Moravec, 65. Kubík. Rozhodčí: Silný. ŽK: Krejčí (V. M.). Diváci: 282.

Dolní Benešov: Baránek - Karčmář (90. Romaněnko), Kubík, Moravec, Alhassan - Krejčí (81. Nyanzu), Gorčica, Skroch (65. Musila), Gebauer - Pecuch, Labuda (59. Býma). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Dolního Benešova): „Byla to super přestřelka pro diváka, pro nás už tolik ne. Dát venku tři branky a nemít ani bod je špatně. Bohužel jsme si tři góly dali vlastně sami. Ve druhém poločase jsme srovnali z 1:3 na 3:3 a byli jsme na koni, jenže přišla další chyba a čtvrtý gól. Zkušenější tým by si to alespoň na remízu pohlídal.“ (noh)

Další zápasy:

ZNOJMO - JIHLAVA B 1:0 (0:0). Branka: 87. Zedníček. Rozhodčí: Rozhodčí: Drozdy. ŽK: Rozhodčí: Drozdy - Trnka, Mikuška, Vošmera, Kolčava. Diváci: 250.

OTROKOVICE - VRCHOVINA 4:1 (1:1). Branky: 77. a 81. Vychodil, 4. Kiška, 71. Markovič - 22. Hekerle. Rozhodčí: Dudek. ŽK: Pančochář, Malý - Bača, Duba, Smetana, Smetana. ČK: 56. Vícha. Diváci: 124.

KROMĚŘÍŽ - SLOVÁCKO B 1:1 (1:1). Branky: 43. Votava z pok. kopu - 21. Vecheta. Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: Matoušek - Suchý. Diváci: 213.

UNIČOV - UHERSKÝ BROD 6:1 (2:1). Branky: 5., 57. a 80. Komenda, 47. Krč, 49. Vichta, 25. Vasiljev - 13. Váňa. Rozhodčí: Macrineanu. ŽK: Ambrozek, Bača - Šmatelka, Váňa, Lorenc, Dubský. Diváci: 195.

Zápasy FRÝDEK-MÍSTEK - ROSICE a SIGMA OLOMOUC B - VYŠKOV se nehrály.

Dohrávka 6. kola:

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VRCHOVINA 5:0 (3:0).

TABULKA

