Domácí po změně stran ještě zabojovali, brzy snížil Škorik a v hektickém závěru srovnal Velička. To už běžela druhá minuta nastavení. „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, rychle jsme se dostali do vedení 2:0,“ začal hodnotit duel kouč Baníku B Milan Chalupa.

„Pak jsme ale začali situace přehrávat a dostali se do hry plné soubojů, některé byly až za hranou, což více vyhovovalo Frýdlantu. K tomu uděláme hrubky v defenzivě a stojí nás to výsledek. Jsem velmi zklamán. Měli jsme zvítězit,“ dodal Milan Chalupa.

MSFL – 31. kolo (sobota 3. 6. 2023):

Frýdlant nad Ostravicí – Baník Ostrava B 2:2 (0:2)

Branky: 50. Škorik, 90+2. Velička – 9. M. Jaroň, 17. Provazník. Rozhodčí: Ogrodník – Poláček, Mankovecký. ŽK: Staněk, Velička - Provazník, Říha. Diváci: 235.

Frýdlant n. O.: Polach – Jiříček, Marek, Staněk, Hajnoš (37. Dedek) – Varadi, Škorik (93. Šafner), Švrček, Svatonský (81. Milar) – Velička, Kedroň. Trenér: Wozniak.

Baník Ostrava B: Hrubý - Zálešák, Měkota, Stoklásek, Halda (51. Látal) - Chukwudi, Drozd (58. Elekana), Říha, Holaň, M. Jaroň - Provazník (80. Gotsiridse). Trenér: Chalupa.