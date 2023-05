/FOTOGALERIE/ Tak to byla nálož! Fotbalisté Baníku Ostrava B rozstříleli ve středeční předehrávce 34. kola MSFL na Bazalech v derby Vítkovice 8:0 a poskočili na třetí místo tabulky. Hosté zůstávají poslední.

Baník Ostrava B – MFK Vítkovice 8:0 (MSFL – předehrávka 34. kola, 24. 5. 2023). | Foto: FC Baník Ostrava

Domácím zajistil dvoubrankové vedení během úvodní půlhodiny Látal. A góly padaly do sítě Vítkovic dál. „I když se říká, že derby nemá favorita, cítil jsem, že tady je to jinak, a my jsme se této role nezříkali, přestože jsme zase měli mladší sestavu než obvykle,“ řekl trenér rezervy Baníku Milan Chalupa.

„Jsem rád, že jsme tuto roli jednoznačně potvrdili. Odehráli jsme velmi slušný zápas, skóre mohlo být i vyšší, párkrát nás vychytal Murin. Ale přesto ani dnes jsme se nevyvarovali slabších pasáží,“ dodal Milan Chalupa, jehož svěřence čeká další utkání v neděli dopoledne na hřišti Slovácka B.

MSFL – předehrávka 34. kola (středa 24. 5. 2023):

Baník Ostrava B – MFK Vítkovice 8:0 (3:0)

Branky: 8. a 27. Látal, 42. a 71. Drozd, 66. M. Jaroň, 74. Krupička, 80. Elekana, 90+1. Chukwudi. Rozhodčí: Řezníček – Vejtasa, Ehrenberger. ŽK: Richtár (Vítkovice). Diváci: 100.

Baník Ostrava B: Struhař - Gotsiridse, Říha, Stoklásek - Zálešák (66. Krupička), Drozd, Elekana, M. Jaroň, Chukwudi - Látal (66. Michlík), Provazník (46. Halda). Trenér: Chalupa.

MFK Vítkovice: Murin – Boafo, Bystřičan, Vadnov, Burgo, Zouhar (78. Hloch), Tamajka, Zogata, Vrbka (68. Richtár), Chylek (68. Stanimirovič), Raab. Trenér: Motyčka.