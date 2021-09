To byl koncert! Fotbalisté Baníku Ostrava B potěšili téměř čtyři stovky fanoušků, kteří se v neděli dopoledne přišli podívat na Bazaly na jejich zápas 6. kola MSFL s Blanskem. Svěřenci trenérů Hejduška a Staše bavili, silného soupeře přejeli 4:0 a vystřídali ho na třetím místě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.